Nejde vzít místa pod hejtmany z ANO a pak prohlašovat, že je třeba zastavit Babiše, soudí Kuba

V jihočeském kraji bude vládnout ODS bez koaličních partnerů, protože získala 34 mandátů v zastupitelstvu o 55 členech. Hejtman Martin Kuba, který obhájil mandát, ale hodnotí, že celkově byly pro ODS krajské volby neúspěchem a že vedení ODS si to musí přiznat. „Neuspěli jsme. Ale budeme se tvářit, že je to trochu úspěch, trochu neúspěch a musíme lépe komunikovat," kritizuje Kuba slova premiéra Petra Fialy (ODS) v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Podle vás je výsledek občanských demokratů velmi špatný, a to s ohledem na sněmovní volby příští podzim. Co má tedy podle vás vedení ODS udělat, abyste v nich uspěli?

Je to vždycky o stylu politiky, o komunikaci, o tom, co děláte. Já jsem jenom opakovaně říkal a kolegy jsem na to upozorňoval, jak volby dopadnou. A bohužel musím říct, že jsem se v predikci trefil na sto procent.

Tedy že ANO uspěje a bude brát nálož hlasů naprosto všude a že se bude těžko skládat koalice proti ANO, protože oni posílí. Naopak strany blízké vládnoucí koalici oslabí. A že se tam dostanou strany jako Stačilo!, SPD nebo Trikolora.

A to se bohužel do puntíku naplnilo. Upozorňoval jsem kolegy, že budeme sedět v říjnu na výkonné radě, budou na sebe všichni koukat a ptát se, co se stalo.

Ono se to stalo a teď je na vedení ODS, aby si přiznalo, že problém tady je. Volby jsou vždycky stejné: neuspěli jsme. Ale budeme se tvářit, že je to trochu úspěch, trochu neúspěch, a začneme říkat, že musíme naší vládní politiku lépe komunikovat.

Měla by ODS kandidovat do Sněmovny samostatně?

O tom to není. Podívejte se na samostatnou kandidaturu v jižních Čechách, kde jsme dosáhli na 47,5 procenta hlasů. A podívejte se na samostatnou kandidaturu v jiných krajích, kde má ODS třeba 12 procent.

Podívejte se na Spolu v jižní Moravě s Janem Grolichem (KDU-ČSL) v čele. A podívejte se na Spolu ve středních Čechách.

To jsou tak diametrální rozdíly, že otázka není jenom, jestli má ODS kandidovat samostatně. Jde o kombinaci politiky, politického stylu a lidí, kteří to vedou, a tak dále.

Ale jenom upozorňuji, že to, co se stalo v jižních Čechách, není příběh kampaně posledního týdne. Je to příběh šesti let poctivé práce jednoho týmu s konkrétními lidmi a konkrétním stylem práce.

Jestli ode mě někdo chce laciný recept, co udělat teď, aby ODS během roku skočila na jiná čísla – politika přece tak jednoduchá není.

‚Vedení ODS nezvažuji‘

Zvažujete po svém aktuálním volebním úspěchu angažmá ve vedení ODS? Že byste se pokusil změnit směr, který se vám, zdá se, nelíbí?

Nezvažuji. Já jsem byl součástí výkonné rady, jsem součástí výkonné rady a vždycky jsem v ní poctivě říkal, co si myslím.

Kdyby volby nedopadly tak, jak dopadly, tak si dneska nevoláme. Někteří komentátoři píšou, že dávám laciné rady. Já jsem nikomu laciné rady nedával. Já jenom vždycky na výkonné radě říkal, co si myslím, a to je moje stranická povinnost.

Mě se teď lidé ptají a já na to slušně a korektně odpovídám: Není jednoduché řešení, jak rychle změnit trajektorii, která je nastavená už roky nějakým stylem vládnutí. To, co vidíme ve výsledcích, je vždycky kombinace řady faktorů. Není jednoduchý laciný recept, jak udělat z 15 procent během tři čtvrtě roku 37 procent.

Předsednictvo Pirátské strany po těchto volbách rezignovalo. Jak by na to měla reagovat ODS a její premiér?

Nehodlám nikomu radit.

Změnit styl vládnutí

Ale jste členem výkonné rady ODS. Takže se ptám na vaše doporučení a debatu s kolegy v ODS.

Znovu, já všem kolegům říkám, že musí změnit styl vládnutí tak, aby dokázali hlasy sbírat. Je to o dlouhodobé komunikaci a stylu politiky. Ale to si nechávám na výkonnou radu a nebudu to nikomu vzkazovat přes média. A rozhodně nebudu přes média nikomu vzkazovat, jak se má kdo v politice chovat a z čeho má vyvodit jaké odpovědnosti. To je skutečně na nich.

Pozice ODS je velmi komplikovaná. Strana má premiéra. Je to složité.

Já jenom říkám, že to bohužel po těch všech měsících a letech dospělo do situace, před kterou jsem varoval. Máme poslední volby před těmi parlamentními a teď trochu vyděšeně všichni koukají na to, kam situace spěje.

Protože je třeba si přiznat, že úspěch ANO je obrovský a velmi se podobá roku 2008 – oranžové vlně tsunami, která proběhla, když ČSSD vyměnila všechny hejtmany.

V některých krajích může spolupracovat ODS s ANO. Vidíte, nebo spíš vylučujete styčné plochy na celostátní úrovni?

To není otázka na mě. Já jsem nikdy nepoužíval strategii antibabiš. Vyhráli jsme to bez toho.

Tuto otázku musíte pokládat lidem, kteří v ODS mají celou politiku postavenou na tom, že největší nepřítel je Andrej Babiš a všechno se musí dělat podle toho. Tak to bohužel i poměrně často reprezentují lidé, kteří ve svých regionech mají potom koalice s hnutím ANO. Já myslím, že pro voliče je to pak matoucí.

Já jsem znovu říkal: Dělejte politiku tak, abyste vyhrávali a nemuseli koalice dělat. My nemáme koalici a neměli jsme ji ani na kraji, ani v krajském městě. A teď díky výsledku ji nebudeme mít znova.

Takže se musíte na tohle spíše ptát třeba ve středních Čechách, kde kandidoval Jan Skopeček, místopředseda Sněmovny. Oni se musí rozhodnout. Ale pak ta politika musí být taky uvěřitelná na všech úrovních.

Není možné si někde posedat pod hejtmany z ANO, dělat jim náměstky a za tři čtvrtě roku kandidovat v parlamentních volbách s jediným heslem, že je třeba zastavit Andreje Babiše. To pak voličům člověk těžko vysvětluje. Ale znovu, toto není dotaz na mě.