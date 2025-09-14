Nejdéle vězněný Čech v minulosti jen těsně unikl trestu smrti. Teď se může Vocásek dostat na svobodu
Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si vyslechl v tehdejším Československu v září 1988. Popraven měl být v prosinci 1989, ale smrti unikl díky změně režimu v listopadu téhož roku. Po zrušení trestu smrti mu soud trest změnil na doživotí.
O podmínečné propuštění Vocásek usiloval již několikrát. Televize CNN Prima News upozornila v létě na jeho novou žádost. Trest si odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí zabývá soud v Mostě.
Evropský soud odmítl dovolání odsouzeného vraha Kramného. Stěžoval si na Česko kvůli porušení práv
Číst článek
Jeho mluvčí Šárka Tampová uvedla, že rozhodnutí bude vyhlášeno pravděpodobně 17. září. Jednání se uskuteční videokonferenčně a média budou mít do digitální jednací síně přístup.
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů. Jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Jeho první obětí se stal osmačtyřicetiletý invalidní muž, kterého na Nový rok 1987 ubil kladivem a ubodal šroubovákem.
Na okraji společnosti
O čtyři měsíce později zavraždil dvanácti bodnými ranami nožem devětašedesátiletého náhodného známého.
Soud přiznal Tempelovi odškodnění skoro 9 milionů korun. Požadoval desetkrát víc
Číst článek
Později vyšlo najevo, že podobně napadl už v roce 1984 dalšího muže, jenž jeho útok kladivem přežil. Všechny oběti se stejně jako on pohybovaly na okraji společnosti.
Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu.
V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí, čímž se stal prvním doživotním vězněm v České republice. Vocásek si ve věznici změnil příjmení na Navrátil.
48 doživotních rozsudků
Doživotí si kromě Vocáska v českých věznicích odpykává 48 dalších vězňů, z toho tři ženy. Na svobodu se pak z takto odsouzených lidí dostali tři. Prvním byl Jiří Kajínek, kterému v květnu 2017 udělil milost prezident Miloš Zeman a jenž za mřížemi strávil 23 let.
Druhým byl František Müller, kterého odsoudila německá justice za účast na pokusu o loupežnou vraždu klenotníka. Propuštěn byl v roce 2018 po odpykání 20 let.
V říjnu 2021 byl z vězení rovněž propuštěn Robert Tempel, který ve věznicích strávil zhruba 20 let. Obžaloby z vraždy byl zproštěn pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu (ÚS). Nyní se Tempel u soudů domáhá odškodného.