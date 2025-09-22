Nejdřív Emil, teď zas Lukáš. Další los se objevil na Královéhradecku, má jít o roční mládě

Los evropský se objevil U Dohalic na Královéhradecku. V neděli večer ho z posedu pozoroval člen mysliveckého spolku Hvězda Mžany společně se studentem lesnické akademie Trutnov. Dali mu jméno Lukáš.

Dohalice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Myslivci si původně mysleli, že pozorují daňka. Zvíře se jim ale podařilo natočit a jsou přesvědčení, že jde skutečně o losa evropského, pravděpodobně zhruba roční mládě.

V Královéhradeckém kraji se přitom los objevuje výjimečně, loni na jaře losa několik lidí vidělo u Žacléře na Trutnovsku. Jinak jde o raritu. Los evropský není pro člověka nebezpečný, na pozoru by se ale měli mít řidiči. Srážka může být nebezpečná.

Podle odborníků jde o plaché zvíře. Může být agresivní ve chvíli, kdy člověk ohrožuje mláďata v přítomnosti matky.

Los evropský většinou žije samotářsky a jde o velmi pohyblivé zvíře, překonává velké vzdálenosti. Největším rizikem pro tato zvířata je hustá silniční síť. 

Václav Plecháček Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme