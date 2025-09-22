Nejdřív Emil, teď zas Lukáš. Další los se objevil na Královéhradecku, má jít o roční mládě
Los evropský se objevil U Dohalic na Královéhradecku. V neděli večer ho z posedu pozoroval člen mysliveckého spolku Hvězda Mžany společně se studentem lesnické akademie Trutnov. Dali mu jméno Lukáš.
Myslivci si původně mysleli, že pozorují daňka. Zvíře se jim ale podařilo natočit a jsou přesvědčení, že jde skutečně o losa evropského, pravděpodobně zhruba roční mládě.
V Královéhradeckém kraji se přitom los objevuje výjimečně, loni na jaře losa několik lidí vidělo u Žacléře na Trutnovsku. Jinak jde o raritu. Los evropský není pro člověka nebezpečný, na pozoru by se ale měli mít řidiči. Srážka může být nebezpečná.
Podle odborníků jde o plaché zvíře. Může být agresivní ve chvíli, kdy člověk ohrožuje mláďata v přítomnosti matky.
Los evropský většinou žije samotářsky a jde o velmi pohyblivé zvíře, překonává velké vzdálenosti. Největším rizikem pro tato zvířata je hustá silniční síť.