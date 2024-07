Nejen na silnici vás může čekat policejní kontrola. V létě strážci zákona brázdí třeba i hladinu Lipna

Vůdce plavidla, podobně jako řidič za volantem, nesmí před jízdou pít alkohol a musí mít v pořádku všechny potřebné dokumenty. Zkontrolovat je přímo na vodě můžou policisté i Státní plavební správa. Na oblíbené přehradě Lipno v pátek nejen kontrolovali lodě, ale také veřejnosti ukázali svá plavidla a poučili o tom, jak se chovat ve vodě i okolo ní. Praha 9:28 13. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroly plavidel na Lipně | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Kontrola na vodě je výrazně obtížnější než ta silniční. Už jenom přiblížit se k lodi a převzít potřebné dokumenty vyžaduje obratnost. Mnohokrát se o tom přesvědčí Sára Šímová ze Státní plavební správy. „Tady máme všechno v pořádku, lodní osvědčení platné, průkaz způsobilosti platný, takže vrátíme a přejeme příjemnou plavbu,“ chválí při jedné z kontrol.

„Kontrolujeme vždy platnost lodního osvědčení, platnost dokladů vůdce plavidla a dále, jestli je plavidlo vůbec oprávněno tady být. Nacházíme se totiž na Lipně a je tady povoleno provozovat lodě pouze o motoru 10 kilowatt,“ upřesňuje.

Policista na skútru

Policista Michal Hanzlík mezitím jezdí na úplně novém vodním skútru. Je to teprve druhý takový policejní skútr v republice. „Může jezdit rychlostí až 130 km hodině, díky čemuž se můžeme rovnat lodím, které jsou rychlejší. Dříve s tím byl problém, protože čluny, které jsme běžně používali, dosahovaly rychlosti maximálně 50 kilometrů v hodině,“ popisuje.

Skútr navíc podle něj může být dobrým pomocníkem v nebezpečných situacích. „Při záchraně života je možné vytáhnout tonoucího na skútr, protože ta plocha je velice nízko nad hladinou. Je to mnohem snazší než s motorovým člunem,“ připomíná.

Policisté často nejen kontrolují plavidla, ale i řeší potíže lidí, kteří se u Lipna rekreují. Ať už to jsou krádeže, lidé odnesení proudem na nafukovacích lehátkách nebo hledání dětí.

V některých případech společně s vodními záchranáři pomáhají chránit lidské životy.

„Z předminulého víkendu máme tři skoro utonulé osoby. Tento týden se bohužel tady na Lipně utopil muž, pravděpodobně dostal srdeční příhodu ve vodě. Možná to bylo i kvůli tomu, že šel do vody bez patřičného osmělení, rozehřátý. To je jedna z častých chyb, které vidíme, lidé přijedou, vyskočí z rozpáleného auta a hned do vody, ale to se nemusí vždy vyplatit,“ upozorňuje policejní mluvčí Jiří Matzner.

Kontroly budou policisté společně se Státní plavební správou provádět po celé léto.