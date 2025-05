Nejhorší letošní výsledek ANO a Motoristé mimo Sněmovnu, ukazuje květnový model agentury STEM

Hnutí ANO by nyní ve volbách získalo 30,7 procenta hlasů, jeho podpora tak opět klesla a dostala se na nejnižší úroveň od začátku roku, tedy od počátku pravidelného sledování agenturou STEM. Naopak v pořadí druhá koalice Spolu od minulého týdne posílila na 20,2 procenta, podpora třetí SPD stagnovala na 12,6 procenta. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN s deseti procenty, Piráti s 6,6 procenta a Stačilo! s 6,5 procenta.

