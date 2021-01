‚Nejhorší na světě jsme kvůli antigenním testům a nedodržování opatření,‘ říká Blatný

Česko je nejhorší na světě v počtu nakažených na jeden milion obyvatel, ve středu testy odhalily rekordních 17 668 nových případů onemocnění covid-19. „Nemyslím si, že by v současnosti byla situace taková, že by umožňovala jakékoli uvolňování ochranných opatření,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který epidemiologickou situaci označuje za závažnou. Interview Plus Praha 15:16 8. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislava Duška by v polovině ledna mohlo být v českých nemocnicích přes 11 tisíc hospitalizovaných s koronavirem. V takové situaci bude podle Blatného třeba zvažovat aktivaci polních nemocnic.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Zásadní bude příští týden. Buď začnou fungovat opatření, která byla nastavena od 27. prosince, anebo budeme muset začít konat dále – zpřísnit opatření nebo uvažovat o záložních nemocnicích,“ dodává ministr.

Vysoké denní přírůstky ve srovnání se světem jsou podle něj způsobeny také velkým počtem antigenních testů, které většina zemí neprovádí. Bez nich by se počet nových případů pohyboval okolo 12 tisíc denně.

Zároveň je prý na vině i to, že lidé opatření nedodržují. „I v médiích kolují obrázky, jak se lidé chovají ve městech nebo jak o svátcích vypadaly skiareály a pořád je řada otevřených restaurací.“

Blatný: ‚Nehledám viníka‘

Před Vánoci ovšem Blatný ve sněmovně jako důvod odkladu platnosti přísnějších opatření uvedl to, aby se lidé mohli o svátcích setkat s příbuznými – a nyní upozorňuje na to, že za nárůstem případů je i setkávání v rámci rodin.

„Lidé se o Vánocích navštěvovali a zřejmě ne všichni dodržovali nastavená opatření. Ne všichni jsme užívali respirátory, když nás bylo víc než jen ti, co žijí společně. Určitě jsme se navštěvovali ve větším množství, než bylo doporučeno. A to se potom musí projevit,“ vysvětluje ministr.

„Nesnažím se hledat viníka. Jen upozorňuji na to, že jakákoli opatření vydáte, musíte počítat s jejich dodržováním, anebo zajistit nějakou represivní složkou to, aby byla dodržována. Jako to dnes dělá Německo, které dokonce omezuje obvod, kam se člověk může mimo domácnost podívat,“ doplňuje.