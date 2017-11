Nejisté znovuvydání Babiše a Faltýnka. Pro zvedne ruku 91 poslanců, klíčové budou hlasy Okamury a spol.

Zatím nebylo jasné, jak by nové hlasování o vydání Babiše a Faltýnka dopadlo. Proto server iROZHLAS.cz oslovil všech 200 poslanců a poslankyň nové sněmovny s dotazem, jak budou hlasovat v případě, že do dolní komory nová žádost o vydání Babiše a Faltýnka dorazí.

Pro vydání zvedne ruku všech 22 poslanců České pirátské strany. Ústy předsedy Ivana Bartoše to strana avizovala hned po prvním jednání poslaneckého klubu. „My jsme se v rámci našeho poslaneckého klubu jednohlasně shodli, že budeme hlasovat pro vydání,” uvedl tehdy Bartoš na tiskové konferenci. „Ať to policie vyšetří, nechceme dělat soudce ani policii,“ dovysvětlil pro server iROZHLAS.cz pirátský poslanec Martin Jiránek.

V exkluzivní anketě se pak jednoznačně pro vydání vyslovili i téměř všichni poslanci TOP 09 a Starostů a nezávislých. Pouze nováček ve sněmovně Jana Krutáková (STAN) uvedla, že ještě nemá jasno. „Všechno je čerstvé, teprve se se vším seznamuji, tak daleko jsem nepřemýšlela,“ vysvětlila Krutáková.

Spíše pro vydání je také poslanecký klub KSČM. Například Miroslav Grebeníček nechce „suplovat policii“. „To mně nepřísluší,“ říká. Jeho kolegové pak ještě doplňují, že záleží na tom, jestli se nezměnily okolnosti policejního stíhání obou politiků.

„Bylo sděleno obvinění, byla podána stížnost, tak pravděpodobně ta nová žádost bude asi obsahovat i reakci na tyto stížnosti. Já to nevím. Odpovím ano, nebo ne, až se s tím seznámím,“ řekl například předseda komunistů Vojtěch Filip.

Ochrana Poslanecké sněmovny

Z patnácti poslanců sociální demokracie v anketě i přes opakované snahy nereagovalo nejužší vedení strany, tedy dosluhující premiér Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec. Odpověď redakce nezískala ani od nově zvoleného poslance a současného náměstka pražské primátorky Petra Dolínka. Jasno má naopak ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Pro vydání,“ odpověděl bez dalšího.

Proti vydání Babiše a Faltýnka bude z poslaneckého klubu lidovců hlasovat Stanislav Juránek. „Ještě nikdy jsem nehlasoval pro vydání žádného senátora, když jsem byl členem Senátu. A nemám v plánu hlasovat pro vydání kohokoli, protože myslím, že ochrana, která je, není ochranou lidí, ale ochranou orgánu, tedy Poslanecké sněmovny,“ vysvětlil své rozhodnutí. Jeho stranická kolegyně Pawla Golasowská ani poslanec Jiří Mihola na dotaz nereagovali. Pro vydání zvedne ruku také většina poslanců ODS.

Nastudujeme a uvidíme

Samotní poslanci hnutí ANO pak shodně v anketě říkají: Ještě nejsme rozhodnuti. Nejlépe to ilustruje například odpověď poslance hnutí Milana Ferance: „Zeptám se vás: 5. února si vezmete, když budete venku, kožich, nebo lehký plášť? Já nevím, žádost jsem neviděl, takže vyjadřovat se k něčemu je zbytečné.“ I podle poslankyně Taťány Malé je tato otázka předčasná. „V první řadě bych se velmi ráda seznámila se skutečnými důvody, které by byly pro vydání. Z těch informací, které jsem do této chvíle měla, tak to ve mně vzbuzuje velké pochybnosti. Podklady jsem ale neviděla, takže bych se rozhodla až ve chvíli, kdy bych měla k dispozici materiály,“ říká.

Přesto se pár z těch, kteří budou hlasovat pro vydání svého šéfa a jeho pravé ruky, našlo. Ruku pro zbavení imunity zvedne čerstvý poslanec Radek Zlesák nebo Pavel Staněk. „Už tím, že pan Babiš i pan Faltýnek hlasovali pro svoje vlastní vydání, tak dali jasně najevo, že věří v nezávislost soudů a celého procesu, který je s tím spojený. Já bych se k tomu přidal,“ uvedl v anketě.

Souhlasí i další, ale zmiňují podmínky. „Myslím si, že by měli mít možnost se obhájit před soudy. Tady je ale otázka další komunikace. Trochu se bojím, že tyto věci se zneužívají. Sám zažívám na vlastní kůži, co to je zneužití takovýchto nástrojů, ať už jsou to média, nebo orgány činné v trestním řízení,“ říká nováček Ivo Vondrák. Byl by tedy pro vydání? „Ano, ale je to otázka dohody na klubu poslaneckém, takže v tom nejsem úplně vyhraněný,“ uzavřel.

Co na to okamurovci

Osud Babiše a Faltýnka tak nyní de facto závisí na Tomiu Okamurovi a jeho hnutí. Z 22 poslanců Svobody a přímé demokracie však v anketě serveru iROZHLAS.cz odpovědělo pouze pět, přičemž jen dva zvednou ruku pro vydání. Sám Okamura na dotaz redakce nereagoval, místopředseda Radim Fiala nebyl k zastižení.

„Jelikož už se o tom jednou hlasovalo a naši poslanci hlasovali pro vydání, myslím, že se to nebude měnit a samozřejmě celý náš klub bude hlasovat pro vydání, jelikož už tak jednou bylo hlasováno,“ předpovídá poslankyně Tereza Hyťhová. „Budu hlasovat pro vydání. Zatím je to názor celé SPD a na tom se pravděpodobně nic měnit nebude,“ doplňuje ji stranický kolega Pavel Jelínek.

Jejich slova nicméně mírní jejich zkušenější kolega, poslanec Jaroslav Holík. „Jednotně s poslaneckým klubem SPD. Klub tuto situaci zatím neřešil,“ odpověděl na dotaz, jak bude o případném vydání hlasovat.

Sám předseda SPD nicméně před prvním hlasováním o vydání pro iROZHLAS.cz řekl, že ruku pro zvedne. „Budeme postupovat v souladu s doporučením mandátového a imunitního výboru, jehož členové se jako jediní měli možnost ve sněmovně seznámit se spisem. Kauzu by měl primárně řešit soud a policie, a nikoli sněmovna, která se tím už několik měsíců zabývá místo práce na potřebných zákonech,“ napsal tehdy Okamura (více si můžete přečíst ZDE).

Hana Mazancová a Kristýna Novotná