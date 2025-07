Nejlépe opravenou památkou Jihočeského kraje je tvrz v Mladějovicích, a to díky rodině Durychových

Mohli by si užívat u moře nebo jezdit po výletech. Místo toho manželé Durychovi už skoro dvacet let svého života věnují obnově tvrze v Mladějovicích na Strakonicku. Památku zachránili a vytvořili z ní i kulturní centrum. Tvrz díky tomu letos získala titul Nejlépe opravená kulturní památka Jihočeského kraje. Porota soutěže ocenila nejen kvalitu ruční práce a využití tradičních řemesel, ale i to, že místo znovu žije. Mlaďějovice 7:32 27. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodina Durychových před tvrzí v Mladějovicích na Strakonicku | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Když má majitel tvrze v Mladějovicích na Strakonicku Bernard Durych ukázat své nejoblíbenější místo, míří do zdejší kaple. „Ta byla úplně zřícená. Udělalo nám největší radost, když jsme ji dokončili tím viditelným krokem, vitrážemi, ale ještě nemáme hotové lavice ani tuhle mříž. Tady je práce ještě na dva měsíce… A takto můžeme procházet celou tvrz. Všude vidím, co je nedodělané. Lidé to nevidí, ale já to vidím,“ popisuje.

Ocenění pro nejlépe opravenou památku v kraji udělalo manželům Durychovým velkou radost. „Já jsem tomu nevěřila. Říkala jsem si, že to není možné. Byla to fakt radost, otevřeli jsme šampaňské,“ vypráví Lucie Durychová. „Já jsem se rozbrečel. Zrušili jsme na ten den veškerý plán prací a oslavovali jsme,“ přiznává její muž.

Manželé Durychovi pochází z Prahy. Tvrz v Mladějovicích se rozhodli koupit v roce 2008. Tehdy na místě stály jen obvodové zdi a zbytek krovu. „Nejprve jsme staticky zajistili obvodové zdi a zrestaurovali to, co zbylo z krovů. Zbytek jsme pak ve stejném stylu ručně dodělali. Všechno je ručně tesané, ručně hoblované, prostě tak, jak se to dělalo historicky,“ vzpomíná Bernard Durych.

Toho, že si pořídil netradiční dům, podle svých slov nelituje. „No, někdy si posteskneme, že jsme se mohli válet někde, ale to rychle přejde,“ říká. „Nebo jsme mohli jezdit po památkách. Ale máme radost, že sem lidé už hodně chodí, vždycky je rádi provedeme a oni mají také radost,“ dodává Lucie Durychová.

Na tvrzi s nimi žije i pracuje syn Martin. „Posledních patnáct let prostě fakt pracujeme. Ze začátku všichni říkali, že se rodiče zbláznili, ale ukazuje to, že i v dnešním chaotickém světě se dá vytyčit nějaký relativně velký cíl a ten splnit. Člověk nesmí moc brát ohledy na to, co si o něm okolí myslí, ale prostě musí jít za svým cílem, vymyslet si to sám a dotáhnout to,“ myslí si.

Vztah k místu má také nejmladší potomek Durychových, syn Mikuláš. „Postupem času si člověk k tomu najde vztah i nějaký obdiv. A hlavně je tady klid a krásně, tady je vždycky hezky,“ říká.

Porota krajské soutěže o nejlépe opravenou památku ocenila nejen ruční práci a řemeslné postupy, ale také to, že majitelé nyní na tvrzi v Mladějovicích pořádají kulturní akce. „Jedním z kritérií byl přínos pro komunitu, pro danou obec. To pro nás bylo také důležité,“ potvrzuje náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová z ODS.

V kategorii restaurování kulturní památky se na prvním místě umístila kaple Andělů Strážných ve Volyni na Strakonicku. Město tam obnovilo nástěnné malby z 19. století, které byly znečištěné a poškozené.