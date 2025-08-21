Nejlogičtější by bylo, aby si bitcoiny stát nechal a všechny peníze za ně vrátil, tvrdí Stanjura

Stát by měl lidem, kteří si koupili bitcoiny od ministerstva spravedlnosti, vrátit peníze a kryptoměnu si nechat do vyřešení celého případu. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny v hodnotě zhruba jedné miliardy korun od dříve odsouzeného programátora Tomáše Jiřikovského, část z nich prodalo v aukcích.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na tiskové konferenci k podepsání smlouvy o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti, v květnu skončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Policie zajistila ministerstvu spravedlnosti darované bitcoiny. Další kroky řeší resort s kupci kryptoměny

Číst článek

„Z mého pohledu by bylo nejlogičtější, aby ty bitcoiny zůstaly u státu a stát vrátil všechny peníze, které dostal,“ řekl Stanjura. „Pokud se prokáže, že jsou (bitcoiny) z trestné činnosti, tak státu propadnou a stát je potom může prodat,“ doplnil.

Ministr zároveň upozornil, že se stále nepodařilo uspokojivě vyřešit otázku, proč Jiřikovský ministerstvu spravedlnosti kryptoměnu daroval.

„Máte člověka, který byl pravomocně odsouzený na poměrně dlouhou dobu, nebyl to žádný bagatelní nebo nedbalostní trestný čin, a ten člověk se rozhodl, že dá docela významnou částku státu. Většinu z nás napadne, proč to dělá. Já na to žádnou věrohodnou odpověď neznám,“ řekl Stanjura.

Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS) plánuje ve čtvrtek zveřejnit rozšířenou časovou osu událostí spojených s bitcoinovou kauzou. K jasnějšímu vysvětlení celé aféry vyzývá i prezident Petr Pavel.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme