I na malé obci je toho na úřadě dost, přiznává bývalá nejmladší starostka v Česku. Funkci nakonec opustila

Mladí lidé se do politiky nehrnou, a to ani na komunální úrovni. Sem tam se objeví výjimka jako třeba Anna Štýsová, která se stala starostkou ve dvaceti letech a byla vůbec nejmladší starostkou v Česku. Zastupitelé ji zvolili před dvěma lety, a na Plzeňsku vedla Bolkov, obec s 56 obyvateli. Dlouho to ale nevydržela. Bolkov 19:30 6. října 2020

Když se sejdou v kanceláři obecního úřadu všichni zastupitelé a ještě návštěva, bývá tam těsno. Anna Štýsová je na první pohled výrazně nejmladší a do voleb šla proto, aby pomáhala jako pokladní. Studovala v té době ekonomický obor na Západočeské univerzitě v Plzni. „Když mne vybrali, tak to byl šok, vůbec jsme netušila, co budu dělat.“

V obci byla jedna kandidátka a starostou nechtěl být nikdo. Ani současná místostarostka Markéta Pinterová. „Nechci paušalizovat, jestli se mladí lidé starají o tyhle věci, ale mně to přijde o Aničky zajímavé, že do toho šla.“

Na jaře po volbách se na vsi konala sláva. Opožděně, zato ale ve velkém stylu sázeli obecní lípu k 100. výročí vzniku republiky. Starostka s lopatkou v ruce nemohla chybět. „Je to drsné,“ říkala mladá žena a nemyslela hlínu kolem stromku.

Kromě klasických starostovských povinností musela řešit nevděčný soudní spor o vlastnictví studny mezi obcí a předcházejícím starostou. Do toho si zařizovala s přítelem nové bydlení ve dvanáct kilometrů vzdálených Přešticích a chodila na univerzitu. „Ještě to nevzdávám.“

U lípy bylo veselo a přišlo plno lidí včetně druhého nejstaršího obyvatele obce Václava Wintera, který se narodil v chalupě přímo v Bolkově. „Je mezi námi rozdíl šedesát let,“ směje se muzikant „Ona bude šikovná, mladí jsou potřeba, aby obec nevymřela.“

Hlavou pokyvuje i chalupář z Plzně Miroslav Krafta, který vesnici objevil už před mnoha lety. „Tady to drží hasiči asi jako ve většině obcí. Odcházení mladých je problém.“

Jenže sázení lípy byla nakonec poslední akce Anny Štýsové ve funkci starostky a nebylo to kvůli tomu, že se odstěhovala do města. „Časově, psychicky, fyzicky to nešlo. Nezdá se to, ale i na malé obci je toho na úřadě moc. Zase jsem si ale našla manžela a vdala jsem se,“ říká třiadvacetiletá bývalá starostka. „Člověk si nemá nabírat víc, než zvládne.“

Funkci starosty vzal nakonec řemeslník Tomáš Černý. Nemá rád papírování, s tím mu prý občas někdo pomůže. „Přemlouvali jsme ji, aby tady zůstala. Aspoň nám pomohla s volbami, protože už to dělala. A jestli byla moc mladá? Asi to nebyl dobrý nápad,“ rozesměje se starosta. „Ale říkali jsme si, dělá vysokou, bude na to mít čas.“

Jeho předchůdkyně Anna Štýsová už ale nestuduje, studium předčasně ukončila a pracuje v továrně. Bydlí v Přešticích, zůstává ale zastupitelkou a do Bolkova jezdí na různé vesnické akce. Sice už není nejmladší starostkou v Česku, je ale určitě nejmladší, která svou funkci položila.