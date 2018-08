Praha vévodí žebříčku turistické návštěvnosti. Na Hrad loni zavítalo téměř 2,5 milionu lidí

Odškodnění za H-System? ‚Co by na to řekli lidi v dalších kauzách,‘ píše Babiš

„Někdo říká, že by měl ten průšvih za víc než dvě miliardy, který tehdy způsobil pan Smetka a spol, zaplatit stát. Tak fajn, a co by na to řekli lidi podvedení v ostatních kauzách?“ napsal Babiš.