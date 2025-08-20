Nejposlouchanějším rádiem byl v pololetí opět Radiožurnál. Druhé místo patří Impulsu, třetí Blaníku
Nejposlouchanějším celoplošným rádiem zůstal v prvním pololetí Radiožurnál s průměrem 748 tisíc posluchačů denně, což je stejně, jako v prvním letošním čtvrtletí a posledním loňském kvartále. Následuje Impuls s 658 tisíci posluchači, což je nárůst o 16 tisíc. Na třetí místo se dostal Blaník s 622 tisíci posluchači. Na čtvrté místo z druhého klesla Evropa 2. Vyplývá to z nových údajů měření Radioprojekt prezentovaných na dnešní tiskové konferenci.
Mezi nadregionálními stanicemi vede Rádio Kiss s půl milionem posluchačů, druhé je opět Hitrádio se 403 tisíci poslouchajícími a třetí je Country Rádio s 267 tisíci posluchači.
Na čtvrtém místě je Rádio Beat. Nejposlouchanějšími regionálními stanicemi jsou ČRo Brno se 107 tisíci a Rádio Krokodýl se 104 tisíci posluchači.
Rozhlas denně v prvním pololetí poslouchalo 50,7 procenta populace, během týdne si rádio pustilo 84 procent lidí. V jednom dni poslouchali v průměru 1,42 stanice a za týden vystřídali průměrně 2,65 stanice.
Data jsou od druhého loňského pololetí kombinací dotazování po telefonu a elektronického měření, předtím projekt používal telefonické dotazování.
Nový způsob měření umožňuje například analyzovat poslechovost konkrétních pořadů nebo zjišťovat přechody mezi stanicemi při poslechu.
Od roku 2027 chce projekt používat jen elektronické měření, což přinese data mimo jiné i o odloženém poslechu.