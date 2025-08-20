Nejposlouchanějším rádiem byl v pololetí opět Radiožurnál. Druhé místo patří Impulsu, třetí Blaníku

Nejposlouchanějším celoplošným rádiem zůstal v prvním pololetí Radiožurnál s průměrem 748 tisíc posluchačů denně, což je stejně, jako v prvním letošním čtvrtletí a posledním loňském kvartále. Následuje Impuls s 658 tisíci posluchači, což je nárůst o 16 tisíc. Na třetí místo se dostal Blaník s 622 tisíci posluchači. Na čtvrté místo z druhého klesla Evropa 2. Vyplývá to z nových údajů měření Radioprojekt prezentovaných na dnešní tiskové konferenci.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Český rozhlas, Radiožurnál

Nejposlouchanějším rádiem byl v pololetí opět Radiožurnál, který měl 748 000 posluchačů (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Mezi nadregionálními stanicemi vede Rádio Kiss s půl milionem posluchačů, druhé je opět Hitrádio se 403 tisíci poslouchajícími a třetí je Country Rádio s 267 tisíci posluchači.

23:43

Sloučení s televizí by zničilo rozhlas jako takový. Ty úvahy považuji za mírně barbarské, říká Zavoral

Číst článek

Na čtvrtém místě je Rádio Beat. Nejposlouchanějšími regionálními stanicemi jsou ČRo Brno se 107 tisíci a Rádio Krokodýl se 104 tisíci posluchači.

Rozhlas denně v prvním pololetí poslouchalo 50,7 procenta populace, během týdne si rádio pustilo 84 procent lidí. V jednom dni poslouchali v průměru 1,42 stanice a za týden vystřídali průměrně 2,65 stanice.

Data jsou od druhého loňského pololetí kombinací dotazování po telefonu a elektronického měření, předtím projekt používal telefonické dotazování.

Nový způsob měření umožňuje například analyzovat poslechovost konkrétních pořadů nebo zjišťovat přechody mezi stanicemi při poslechu.

Od roku 2027 chce projekt používat jen elektronické měření, což přinese data mimo jiné i o odloženém poslechu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme