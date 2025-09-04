Nejprestižnější volební kolbiště? Do Středočeského kraje strany nasadily své hvězdy, půjde tu o nejvíc
Ve sněmovních volbách zatím vždy platilo, že kdo vyhraje ve Středočeském kraji, zasedne následně ve vládě. Čtvrtý díl seriálu Volební deník se zaměřil na tento klíčový kraj, kde žije bezmála 1,5 milionu obyvatel a který dál roste. Vliv na to má stěhování lidí k Praze i z Prahy, čímž tak jeho pozice dál sílí. I to z něj dělá jedno z hlavních volebních bojišť.
Středočeský kraj má nejvíc oprávněných voličů a vzešla z něj skoro osmina současné Sněmovny, konkrétně 26 poslanců. Pro celostátní výsledek je tak extrémně důležitý.
Před čtyřmi lety zde vyhrála koalice Spolu, která následně složila vládu. Ve volbách 2017 a 2013 zde bralo první místo hnutí ANO, které se také podílelo na vládě. V letech 2010 a 2006 zde zvítězila ODS, předtím v letech 2002 a 1998 dvakrát ČSSD a v roce 1996 ODS.
Podle toho, jak volí Středočeši, se tak dá s nadsázkou usuzovat, kdo bude formovat nový kabinet. Až na rok 2013 tak strana, která zvítězila ve středních Čechách, měla zároveň premiéra, pokaždé však byla ve vládě.
Jak dopadnou volby ve Středočeském kraji i celém Česku, budeme vědět za měsíc. Co by mohlo v tomto kraji rozhodnout, řešili ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus politolog Aleš Michal či socioložka Jitka Uhrová.
Střední Čechy jakožto největší a nejlidnatější kraj, jenž je ale zároveň vnitřně velmi rozmanitý, platí za jakousi zmenšeninu celé České republiky.
„Témata, kterými se snaží jednotliví politici oslovit své voliče, a to zvláště ve Středočeském kraji, mohou být docela velký oříšek. A to právě vzhledem k rozmanitosti, kterou tento kraj nabízí, a různorodým otázkám a problémům, které různé oblasti řeší,“ popsala Uhrová z analytického ústavu STEM.
Zatímco kolem Prahy žijí lidé obecně s vyššími příjmy a vzděláním, na vnějších hranicích kraje přibývá rodin s nižšími příjmy. A čím vyšší úroveň chudoby a socioekonomického znevýhodnění, tím větší podíl hlasů zde sbírají současné opoziční síly. Naopak čím se regionu daří lépe, tím spíše volí současné vládní strany.
„V prstenci kolem Prahy se postoje voličů blíží spíše k tomu, jak volí Praha. Ale jiné problémy pak řeší periferní oblasti kraje, kde je mnohem důležitější třeba dopravní dostupnost, může tam hrát velkou roli i dostupnost některých služeb, infrastruktury, zdravotní péče nebo škol,“ doplnila socioložka.
Celostátní hvězdy
Důležitosti Středočeského kraje jsou si vědomy i samotné politické strany. Svědčí o tom i to, že politická uskupení tam do čela kandidátek nasadila výrazná celostátně známá jména.
V případě hnutí STAN a SPD jde o jejich předsedy Víta Rakušana a Tomia Okamuru, Motoristé sobě zde mají svého čestného prezidenta Filipa Turka, Piráti svého bývalého předsedu Ivana Bartoše, koalice Spolu místopředsedu ODS Martina Kupku, hnutí ANO exministra školství Roberta Plagu a hnutí Stačilo! Janu Bobošíkovou.
„Jsou to celostátně známí politici a extrémně důležití pro celorepublikovou debatu. To nám střední Čechy trochu přibližuje celorepublikovému pojetí politiky,“ popsal Aleš Michal z Institutu politologických studií FSV UK.
Podle socioložky Uhrové hrají lídři ve velkých krajích důležitou roli. „V poslední době vidíme, že se česká politika výrazně personalizuje, voliči tak jednotlivé strany posuzují podle toho, kdo stojí v čele její kandidátky.“
„Strany musí do tohoto kraje instalovat jako lídry výrazné osobnosti, které mají potenciál trochu překračovat hranice svých tradičních voličů. Myslím si, že o tom vypovídá třeba strategie, kterou do těchto voleb zvolilo hnutí ANO, kdy nasadilo do čela středočeské kandidátky Roberta Plagu,“ zhodnotil Michal.
Již nejde o straníka ANO, navíc byl v pozici ministra školství obecně oceňován. Svědčí o tom i to, že si jej současná vládní koalice na resortu původně nechala jako náměstka. Podle Michala by pro ANO nedávalo smysl nasadit do Středočeského kraje vyhraněného kandidáta. Jedno z palčivých témat středních Čech je zároveň školství, tedy Plagova parketa.
Menší opoziční a radikálnější subjekty jako hnutí SPD či Stačilo! nasadily osobnosti, které populaci více polarizují. „Myslím, že si opoziční strany vyšly tak trochu navzájem vstříc v tom, že proti sobě v jednom kraji nekandidují Andrej Babiš a Tomio Okamura, je to docela důležité pro nastavení strategie a souvisí to i s vnitřní členitostí kraje,“ doplnil Michal.
Racionální volbou se zdá být i nasazení Turka jako lídra Motoristů právě ve Středočeském kraji zejména kvůli Mladoboleslavsku, centru českého automobilového průmyslu.
VOLEBNÍ DENÍK
V seriálu Volební deník shrnují reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně děje. Sledují dění na sociálních sítích a vyráží i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popisují témata, která s voliči nejvíce rezonují, analyzují data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.
Radiožurnál a Český rozhlas Plus během září odvysílají speciály ještě z Prahy a Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Právě v těchto čtyřech krajích pravidelně získává mandáty téměř polovina Sněmovny.