Nejrušnější křižovatka Plzně se otevře s měsíčním zpožděním. Modernizace stála 275 milionů korun
S téměř měsíčním zpožděním se v sobotu 27. září časně ráno otevře v celém rozsahu včetně všech příjezdových větví rekonstruovaná křižovatka v Plzni u Makra. Kapacitně nevyhovující křižovatku na okraji města, na níž ústí příjezd od dálnice D5, západní okruh města a transport z města a u průmyslové zóny Borská pole, nechalo ŘSD přestavět na moderní turbookružní křižovatku.
V sobotu o tom informovala Martina Kozlíková z plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Místem projede denně až 48 tisíc aut. Je to nejzatíženější křižovatka ve městě. Současné uzavírky komplikují už několik měsíců dopravu v Plzni.
Modernizace kruhového objezdu za 275 milionů korun začala v březnu a měla skončit 31. srpna. Opozdila se ale o několik týdnů kvůli neplánované přestavbě kolektoru velmi vysokého napětí, který okružní křižovatku protíná.
Podle projektu měl být půl metru pod povrchem vozovky, ale stavbaři na něj při frézování staré silnice narazili už pět centimetrů pod asfaltem. Největší dopravní omezení byla od června a měla skončit před novým školním rokem. Město s prodloužením rekonstrukce zásadně nesouhlasilo, není ale investorem a zadavatelem akce.
„Rekonstrukce okružní křižovatky spočívala v přestavbě původní, kapacitně nevyhovující křižovatky na takzvanou turbookružní křižovatku. Křižovatka byla doplněna světelnou signalizací, která zajistí regulaci vozidel na příjezdu do křižovatky, umožní lepší využití časové rezervy, zejména ve špičkových hodinách a zajistí bezpečnější křížení vozovky s chodci a cyklisty,“ uvedla Kozlíková.
Jízdní pruhy jsou doplněné oddělovači, takže je potřeba, aby řidiči věnovali pozornost směrovým ukazatelům a do požadovaného jízdního pruhu se zařadili již při příjezdu ke křižovatce, upozornila.
Obnova provozu
V noci z pátku na sobotu dělníci demontují provizorní dopravní značení, v sobotu 27. září v brzkých ranních hodinách se plně obnoví provoz a ráno se také spustí řízení křižovatky světelnou signalizací. Do konce října pak budou na křižovatce pokračovat dokončovací práce, sadové a terénní úpravy.
„Po spuštění provozu na okružní křižovatce bude ještě nutné dokončit osazení oddělovačů jízdních pruhů, které z důvodu obousměrného provozu v křižovatce momentálně nelze realizovat. Práce budou probíhat v nočních hodinách. V případě vhodných klimatických podmínek bude ještě v letošním roce provedeno i vodorovné značení plastem, pro jehož aplikaci je nutné dodržet technologickou přestávku po pokládce obrusné vrstvy,“ řekla Kozlíková.
Na zprovoznění křižovatky naváže omezení na dálničním přivaděči D5 silnice I/26 na Domažlice kvůli nutnému položení mikrokoberce. Práce vždy v jednom jízdní pruhu potrvají maximálně jeden týden.