‚Nejsme žádné JO!‘ V rychle rostoucí nové alianci hraje absolutní prim SPD. Počty, vlivem i penězi

Tomio Okamura zariskoval a začíná sklízet ovoce. Zatím sice jen v průzkumech preferencí, během krátké doby se mu ale podařilo z aliance čtyř stran kolem SPD udělat třetí nejsilnější tuzemský politický subjekt. Ruku v ruce s razantním nárůstem ale jde i několik rizik, které jsou vesměs spojené se „vztahy na pracovišti“. Klíčem k volebnímu úspěchu je pro SPD, Trikoloru, Svobodné a PRO to, zda dokážou sladit ega všech svých lídrů. Analýza Praha 6:20 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Jindřich Rajchl (PRO), Tomio Okamura (SPD) a Zuzana Majerová (Trikolora) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

V posledním průzkumu Kantaru 10 procent, v měření Ipsosu 10,4 procenta, u STEM dokonce 12,6 procenta a v květnovém modelu NMS Market Research pak 13,7 procenta hlasů. Nárůst preferencí SPD je v posledních týdnech raketový a zatím jde o hlavní letošní posun v podpoře jednotlivých subjektů.

Jestliže se ještě na podzim zdálo, že nově rostoucí opoziční formace Stačilo! a Motoristé sobě budou chtít Okamuru zadupat pod pětiprocentní hranici a vzít si jeho voliče, nyní to vypadá spíš naopak.

SPD se ve většině průzkumů usídlila na třetím místě, v posledním modelu NMS pak tato nová aliance posílila natolik, že by se kvůli velkým vzájemným voličským překryvům stalo, že by zmíněné Stačilo! a Motoristé zůstali mimo brány Sněmovny.

Za růstem SPD stojí Okamurovo přitvrzení po eurovolbách, ze kterého dosud neslevil. Snaží se využít i trestního stíhání, kterému kvůli dryáčnickým plakátům z kampaně čelí. Druhým aspektem je, že zapřel svou dřívější kritiku koalic a spojil se s Trikolorou, Svobodnými a PRO, přičemž této nové alianci se povedlo sečíst takřka všechny voliče těchto čtyř stran.

Analýza preferencí: Okamurova SPD vítězí v trendech druhý měsíc v řadě, pozice Motoristů je vratká Číst článek

„Pozice SPD jako hlavního reprezentanta protestních hlasů se upevnila a spolupráce s Trikolorou, PRO a Svobodnými znamená konsolidaci hlasů. Zdá se, že většina voličů těchto čtyř stran, kteří společný projekt mohli podpořit, si už k němu cestu našla,“ popisuje analytik STEM Martin Kratochvíl.

„Mají tam osobnosti, které jsou ve svém segmentu schopné přitáhnout nějaké hlasy,“ hodnotí spojenectví politická marketérka Anna Shavit. „Je to pragmatické, racionální rozhodnutí. Uvidíme, jak bude ta kandidátka jednolitá,“ varuje zároveň.

Z rivalů spojenci

Všechny čtyři strany totiž mají za sebou spletitou minulost plnou konfliktů a osobních animozit, které museli pro spolupráci překousnout. Jindřich Rajchl byl v Trikoloře, pro neshody s její šéfkou Zuzanou Majerovou odešel a založil si konkurenční PRO, se kterým chtěl původně získat voliče Okamurovy SPD.

Na první pohled nekompatibilní s ostatními stranami jsou pak Svobodní. Ti ve sněmovních volbách 2021 kandidovali s Trikolorou za subjekt nazvaný „Trikolora Svobodní Soukromníci“, poté si za to ale Svobodní nasypali popel na hlavu.

„Naše tehdejší spojení poškozuje značku Svobodní. A to natolik, že se od našeho bývalého partnera musíme distancovat,“ uvedli v únoru 2023 s tím, že nejvíce jim vadilo, že Trikolora podpořila Andreje Babiše (ANO) v prezidentské volbě.

Zleva Jindřich Rajchl (PRO), Zuzana Majerová (Trikolora), Radim Fiala, Tomio Okamura (oba SPD), Markéta Šichtařová a Libor Vondráček (oba Svobodní) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V té době ale Svobodní kritizovali i lídra svého nynějšího spojenectví – SPD. Partaj označovali za „levicově populistické hnutí“ a poukazovali, že má ve svých řadách mnoho bývalých členů ČSSD.

To je asi někdo jiný, my se s SPD nepachtujeme. Jsme pravicová strana a pachtovaní s levicí není náš styl… — Svobodní (@svobodni) October 9, 2023

V listopadu 2023 dokonce na svých sociálních sítích zveřejnili karikaturu Okamury s dlouhým nosem doplněnou o slova: „Svobodní se rozhodně nechystají kandidovat s SPD. Naše vedení nikdy o ničem takovém nejednalo! Tuto lživou informaci, která již podruhé kvůli panu Okamurovi zazněla v médiích, zásadně odmítáme!“

Svobodní se rozhodně nechystají kandidovat s SPD. Naše vedení nikdy o ničem takovém nejednalo! ❌ Tuto lživou informaci, která již podruhé kvůli panu Okomaurovi zazněla v mediich, zásadně odmítáme!



Poprvé to řekl Tomio Okamura ve vysílání TV Barrandov. ‼️ Tentokrát byl tento… pic.twitter.com/pbw5FbxidM — Svobodní (@svobodni) November 2, 2023

To už je ale dnes zapomenuto a všechny čtyři strany se snaží porouchané vztahy slepit. „Minulost je minulost, tu jsme si všichni vyříkali. Teď jdeme dopředu za svobodnější a zářnější budoucností naší země,“ říkají dnes Svobodní.

„Se zástupci Svobodných, Trikolory a PRO žádné spory nemáme a i na našich společných jednáních byla jasně deklarována programová shoda,“ ujišťuje také šéf Okamura.

Ve skutečnosti se ale první zlá krev už objevuje.

Místopředsedkyně PRO Ivana Turková uvedla, že dostala od vedení SPD zákaz kandidovat do Sněmovny. „Jde pouze o strach, že přeskočím někoho ze současných poslanců SPD, protože mám v regionu násobně vyšší voličskou podporu,“ uvedla na svém facebooku.

Její profil pak byl několik dní nedostupný, načež celé patnáctiminutové vyjádření zveřejnila na svém soukromém účtu.

Předseda PRO Rajchl ale tvrdí, že jednání o kandidátkách ještě nejsou u konce. „Na kandidátní listiny se všichni nevejdou,“ uvedl k tomuto případu Okamura.

Za vyškrtnutím Turkové může stát to, že v roce 2023 přestoupila z SPD do PRO. Když šly loni v září obě strany společně do krajských voleb, byla v Ústeckém kraji na posledním 60. místě, díky bezmála 1600 preferenčním hlasům ale skočila až na druhé místo.

Nenápadný Rajchlův úspěch. Jeho PRO získalo na kandidátkách s SPD sedm křesel, všechna díky ‚kroužkům‘ Číst článek

Právě voliči svými kroužky dali Okamurovi varování už v loňských zářijových krajských volbách, kdy získalo zastupitelské mandáty kromě Turkové dalších šest kandidátů PRO. A všichni z nevolitelných míst. Pro SPD tak bude klíčové tyto možné „skokany“ včas eliminovat. I proto stále není jasné, zda bude na jižní Moravě kandidovat bývalý hejtman a poslanec ČSSD Michal Hašek, který je dnes šéfem PRO v Jihomoravském kraji.

Když se iROZHLAS.cz a Radiožurnál dotazovaly, zda nemůže pro SPD aliance se třemi menšími stranami znamenat i možné problémy, které by se ukázaly právě u kroužkování, byl Okamura rezolutní. „Žádné nevýhody nevnímáme a panuje mezi námi velmi pozitivní pracovní atmosféra,“ odpověděl šéf SPD.

SPD hraje prim

Okamurovo sebevědomí může plynout i z toho, že má zatím alianci čtyř stran plně pod kontrolou.

Lídři ostatních stran budou kandidovat za SPD, jejich účast musí schválit krajské buňky SPD, všichni po volbách zasednou do jednoho poslaneckého klubu SPD, celou kampaň bude SPD platit a vyinkasuje dle výsledku i peníze od státu.

Voličské jádro máme pevné. Teď si chceme ukrojit od Stačilo!, ANO i Motoristů, vyhlašuje Okamura Číst článek

„Pro Rajchla a ostatní bude ohromný úspěch už to, že se dostanou do Sněmovny, to bude vrchol jejich aktivit. Okamurovi se sice může stát, že v poslaneckém klubu nakonec nebude mít tolik svých loajálních lidí, ale je to pragmatický realpolitik, takže si myslím, že to zvládne,“ zhodnotila marketérka Shavit.

Okamura ani nepřijde o značku SPD, kterou buduje už deset let. Tedy od té doby, co přišel o Úsvit. Část médií spojenectví kolem SPD nazývá jako „JO!“, jde však jen o volební slogan, který SPD měla už dlouho před oznámením aliance s Trikolorou, Svobodnými a PRO.

„Název JO! jsme nikdy neprezentovali. Asi si to někteří novináři spletli s naším volebním sloganem ‚JO! Pojďme na to,‘“ upřesňuje Okamura. „Podle mě to dokonce dělají schválně, aby se pokusili zmást voliče. Nikdy jsme nic takového jako JO! neprezentovali. Je to můj osobní názor, možná se mýlím, ale myslím, že to není daleko od pravdy,“ tvrdí.