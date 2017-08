Nejteplejší den v roce, na Domažlicku naměřili 37,3 stupně. Večer přijdou silné bouřky

Úterý je zatím nejteplejší den v roce. Teploměry nejen v Praze překračovaly třicítku. Do ulic už proto vyjely kropicí vozy. A to nejen v Praze, ale třeba i v Brně. Nejvyšší teplotu naměřili meteorologové ve Staňkově na Domažlicku, kde bylo 37,3 stupně. Místní teplotní rekordy padly, nebo byly vyrovnány na 35 ze 145 meteorologických stanic měřících přes 30 let. Rekordy kromě meteorologů čekají taky provozovatelé koupališť.

Praha 18:40 1. srpna 2017