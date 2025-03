‚Největší zájem za poslední dva roky.‘ Fond Dárek pro Putina ukončil sbírku na vrtulník pro Ukrajinu

Za posledních pět dní se ve všech sbírkách iniciativy Dárek pro Putina vybralo přes 24 milionů korun. Na tiskové konferenci iniciativy to ve čtvrtek uvedl jeden z organizátorů Martin Ondráček. Nárůst je podle něj reakcí na události, které vyvrcholily minulý pátek v Bílém domě. Schůzka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem tam skončila roztržkou před kamerami. Praha 17:12 6. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizátor Jan Polák, diplomat Vitalij Usatyj a autor kampaně Dárek pro Putina Martin Ondráček (zleva) | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Iniciativa Dárek pro Putina nakupuje za peníze z veřejných sbírek zbraně a další materiál pro ukrajinskou armádu a civilisty bránící se ruským okupantům. Na sbírky má podle Ondráčka obrovský vliv to, co se odehrává v Bílém domě.

Donald Trump naštval a aktivizoval Čechy. Na pomoc Ukrajině poslali rekordní částky Číst článek

„Za poslední dva roky jsme nezažili tak velký zájem,“ uvedl. Od spuštění projektu v květnu 2022 se podle něj celkem ve sbírkách vybralo přes 990 milionů korun. „Od jedné miliardy nás dělí devět milionů a něco,“ dodal.

Black Hawk jménem Čestmír

Ukrajinský chargé d'affaires v ČR Vitalij Usatyj ve čtvrtek na tiskové konferenci od organizátorů iniciativy symbolicky převzal malý model vrtulníku, na který se v sobotu podařilo vybrat cílových 70 milionů korun. Zatím na vrtulník Black Hawk pro Ukrajinu přispělo přes 20 600 dárců, vybralo se 72,6 milionu korun.

Sbírku na vrtulník zahájila iniciativa v listopadu 2023, tehdy také použitý americký vrtulník Sikorsky UH-60 Black Hawk nazvaný Čestmír představila v Praze. Její zástupci tehdy uvedli, že ve své největší kampani chtějí nejen koupit vrtulník, ale upozornit na to, že Ukrajina nutně potřebuje moderní letectvo pro obranu i dalších evropských států před ruskou invazí.

Trump nařídil přerušit sdílení zpravodajských informací s Ukrajinci. Ztíží jim to útoky na ruské cíle Číst článek

„Je vidět, že řadě lidí není lhostejné, co dělají Ukrajině nejen Rusové, ale co jí dělá Trump,“ říká Ondráček a z bezpečnostních důvodů tají, ze které země vrtulník kupují. „Jednou, až bude po válce, jestli to někoho bude zajímat, prozradím, jak se kupuje Black Hawk a kde,“ dodal.

Black Hawk, který iniciativa za vybrané peníze nakoupí a předá Ukrajině, je podle Ondráčka asi o 30 milionů korun levnější, než byl původně vybraný stroj. Další z organizátorů z Dárku pro Putina Jan Polák na tiskové konferenci uvedl, že Čestmír by měl sloužit na Ukrajině za několik málo měsíců.

„Během tohoto týdne budeme posílat milion dolarů zálohu,“ řekl. „Jsme optimisté, takže si myslíme, že na přelomu května a června, nebo na přelomu jara a léta, už by ten stroj mohl být nasazen v akci,“ dodal Ondráček.

Dárek pro Putina

Od nadějí na dohodu po nesnědené saláty. Přečtěte si, jak se vyostřila schůzka Trumpa se Zelenským Číst článek

Iniciativa Dárek pro Putina, ironicky odkazující na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, zahájila svou činnost v květnu 2022 a dodnes vybral 991 milionů korun.

Sbírky Dárek pro Putina pořádá mimo jiné na protitankové střely či drony. Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě například raketomet RM-70, nazvaný Přemysl, za 50 milionů korun nebo tank T-72 za 30 milionů korun.

Aktuálně vybírá mimo jiné peníze na šest houfnic D-30 celkem za 60 milionů korun. V neděli iniciativa vybrala na druhé dělo a zahájila sbírku na dělo třetí, dohromady už na houfnice lidé poslali přes 27 milionů korun. „Můžu slíbit, že první dvě děla vyrazí na Ukrajinu relativně rychle,“ dodal ve čtvrtek Ondráček.