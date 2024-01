Největší zásoby v historii. Potravinové banky loni shromáždily 12 tisíc tun potravin

Potravinové banky v Česku loni shromáždily přes 12 tisíc tun potravin. Jídlo a další zboží z nich získalo téměř 400 000 lidí. Na jednání sněmovního sociálního výboru to ve středu řekl předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Získané zásoby i počet podpořených potřebných jsou dosud nejvyšší. V roce 2022 banky podle své výroční zprávy rozdělily zdarma asi 11 330 tun jídla a zboží 313 000 lidí. Praha 16:02 10. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potravinové banky loni získaly 12 tisíc tun potravin, pomohly asi 400 tisícům lidí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na konci loňska se podařilo dohnat výpadek první poloviny roku, kdy jsme kvůli inflaci a krizi zaregistrovali, že i obchodní řetězce a firmy darovaly méně potravin. Daleko víc lidí se obracelo o pomoc. V některých regionech to bylo až o 30 procent. Ke konci roku některé firmy slyšely na naše výzvy a doplnily zásoby. Určitě se objemem dostaneme nad rok 2022,“ uvedl Slavíček.

A dodal, že loni shromážděné množství potravin překoná 12 tisíc tun a banky podpořily ke 400 tisícům lidí.

K doplnění skladů přispěly sbírky potravin na jaře a na podzim. Loni se v nich podařilo vybrat přes 1200 tun potravin. Podzimní akce pak byla rekordní. Banky při ní získaly 718 tun zboží. Slavíček označil potravinovou sbírku za „symbol solidarity“.

Pomoc státu

Díky tříletému projektu, na kterém banky spolupracují s ministerstvem práce, loni podle Slavíčka začaly fungovat výdejny pomoci ve 163 městech. „Zaregistrovali jsme ohromný zájem starostů, aby v jejich městě banka působila,“ uvedl šéf federace.

Podle náměstkyně ministra práce Zuzany Freitas Lopesové (Piráti) projekt začal minulý rok v květnu. Do listopadu z výdejen pomoc dostalo 26 500 lidí. Přidělování balíčků provází sociální, výživové či finanční poradenství, podotkla náměstkyně. Resort práce na pořízení potravin a hygienických potřeb do skladů uvolňuje několikrát ročně desítky milionů korun z evropských peněz.

Dotace na provoz i vybavení bank poskytuje ministerstvo zemědělství. To podle náměstka ministra Radka Lanče (TOP 09) od roku 2016 vyplatilo přes půl miliardy korun.

Letos se počítá s 95 miliony korun. Resort životního prostředí pak podporuje omezení plýtvání potravinami. Zatím poskytl na 22 projektů kolem půl miliardy korun. Peníze se využily na rekonstrukce skladů či dokoupení aut.

30 let existence

Potravinové banky slaví teď v lednu 30 let existence. Podle Slavíčka by se měl do roku 2030 jejich výkon proti loňsku zdvojnásobit. Podporu by mělo získat přes 600 tisíc lidí a využít by se mělo na 25 tisíc tun potravin. Šéf federace požádal sněmovní sociální výbor o to, aby přispěl ke zjednodušení darovacích pravidel pro firmy. Zmínil uzákonění změn u placení daně z přidané hodnoty.

O situaci potravinových bank jedná sociální výbor v tomto volebním období každých pár měsíců. Znovu se jí bude zabývat v červnu.

Podle výročních zpráv předloni potravinové banky shromáždily 11 330 tun potravin za 683 milionů korun a pomoc rozdaly 313 tisícům lidí. V roce 2021 to bylo 9340 tun potravin za 425 milionů korun pro 201 tisíc osob.

Na vrcholu ekonomické konjunktury v předcovidovém roce 2019 do skladů doputovalo 4700 tun jídla a zboží za 282 milionů korun a pomoc získalo 100 tisíc lidí.