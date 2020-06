Česko nehodnotí spolupráci s mezinárodními organizacemi. Ročně jim přitom vyplatí 4,4 miliardy

České republice se nedaří zefektivnit spolupráci s mezinárodními organizacemi, ani dosáhnout plánovaných úspor. Ministerstvo zahraničí, které by mělo spolupráci koordinovat, nemá ani dostatek informací k hodnocení. Jak přitom v pondělí informoval Nejvyšší kontrolní úřad na svých stránkách, stát ročně vyplatí mezinárodním organizacím 4,4 miliardy. Praha 8:02 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší kontrolní úřad | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Kontroloři prověřovali prostředky, které stát vyplatil mezinárodním organizacím mezi lety 2014 a 2018. Spolupráci s nimi by mělo koordinovat ministerstvo zahraničí a jednotlivé resorty pak mají na starost už jen přímé konkrétní kroky, které spadají do jejich agendy.

Jednotlivé resorty by proto měly ministerstvo zahraničí o spolupráci s těmito organizacemi informovat. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že se tak neděje.

„Nové smlouvy s mezinárodními organizacemi nebo nové finanční závazky vůči těmto organizacím by měla nejdříve schválit vláda a mělo by o nich vědět i ministerstvo zahraničních věcí. Kontroloři ale zjistili, že u poloviny z 28 případů uzavřely resorty spolupráci, aniž by o nich vláda a ministerstvo zahraničních věcí věděly,“ uvedli kontroloři na svém webu.

Resort by také podle nich měl mít přehled, s kterými organizacemi stát spolupracuje a jaké to pro něj má přínos. Ministerstvo ale tyto informace nemá a neplní tak usnesení vlády. Nejvyšší kontrolní úřad proto musel jednotlivé resorty a Českou národní banku oslovit sám. Díky tomu zjistil, že v roce 2018 stát spolupracoval s 477 organizacemi, kterým zaplatil 4,4 miliardy korun.

Miliony pro organizace

„V roce 2013 uložila vláda resortům, aby vytipovaly, kde by mohla Česká republika při spolupráci s mezinárodními organizacemi ušetřit. U 16 organizací navrhly resorty úspory celkem přes 18 milionů korun, tedy 0,5 procenta všech ročních výdajů na spolupráci s mezinárodními organizacemi. Ministerstvo zahraničních věcí ale nesledovalo, jestli k úsporám skutečně došlo,“ popsal Nejvyšší kontrolní úřad.

Ještě v roce 2018 přitom resort zahraničních věcí a další zaplatily 10,5 milionu organizacím, u kterých navrhovaly členství ukončit.

Situaci měla zlepšit pracovní skupina, kterou v roce 2015 založilo ministerstvo zahraničí. Jejím úkolem bylo zlepšení spolupráce a výměna informací mezi resorty. Sešla se ale jen jednou. „Další čtyři roky ji ministerstvo zahraničních věcí nesvolalo ani nepoužilo podněty z této jediné schůzky. Koordinace mezi resorty, kterou má řídit ministerstvo zahraničních věcí, se nikam neposunula,“ dodali kontroloři.

Problémy pak našli i u resortu školství. Ministerstvo si například určilo cíle jen pro některé mezinárodní organizace.