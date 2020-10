Stát nemá strategii na zaměstnávání lidí nad 50 let, zjistil kontrolní úřad. Chybí i hodnocení projektů

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak ministerstvo práce a sociálních věcí podporovalo uplatnění lidí starších 50 let na trhu práce. Zaměřili se na 12 projektů, kterým resort přispěl 326 miliony. Na šest až 12 měsíců měly zajistit práci pro 2236 lidí. Jak ale kontrola zjistila, resort dopad projektů nevyhodnocuje. Není tak jasné, jestli tito lidé nalezli uplatnění na trhu práce. Státu také chybí strategie na podporu politiky přípravy na stárnutí. Praha 8:21 19. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo práce a sociálních věcí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozděluje podporu na projekty z programu Zaměstnanost 2014 – 2020. Rozdělila na ni celkem 6,5 miliardy. Ty měly být použity především na „vzdělávání, rekvalifikace či vznik po určitou dobu dotovaných pracovních míst, na nichž by měl člověk po ukončení podpory zůstat, nebo by mu tato zkušenost měla pomoci najít si adekvátní uplatnění“.

Efekt se tak u těchto projektů podle Nejvyššího kontrolního úřadu dostavuje až s časovým odstupem. Úřad proto prověřil vzorek 12 projektů z let 2016 až 2018.

„Projekty po dobu svého trvání měly smysl a výsledky, reálný efekt po jejich ukončení však ministerstvo práce a sociálních věcí nesledovalo tak, aby bylo jasné, zda a jak z dlouhodobého pohledu lidem pomohly,“ konstatuje Nejvyšší kontrolní úřad ve zprávě na svém webu. Reakci resortu server iROZHLAS.cz zjišťuje.

Podporu nejčastěji získaly obecně prospěšné společnosti nebo spolky zprostředkovávající pracovní místa. Ty ale nemohou zpětně sledovat, jak si lidé, kterým se snažili pomoc, vedou na trhu práce.

„Výjimkou je Úřad práce ČR jakožto jeden z příjemců, u kterého lze vysledovat alespoň to, zda se osoba vrátila do jeho evidence,“ vysvětlili kontroloři. Tam se v případě jednoho z projektů vrátila do 12 měsíců do evidence třetina klientů – 37 ze 110 lidí. U jiného projektu to byla čtvrtina – 134 z 531.

Nejvyšší kontrolní úřad také zjistil, že stát nemá strategii pro takzvanou politiku přípravy na stárnutí. Ta se ale ohledem na proměnu věkové struktury obyvatelstva stává stále důležitější. „Kromě podpory zaměstnávání starších osob zahrnuje například vzdělávání či zdravotní nebo sociální témata,“ popisují kontroloři.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sice v srpnu 2019 předložilo návrh možné strategie, ale až do skončení kontroly ji, nebo nějakou jinou vláda neschválila.

„Přitom podíl osob nad 50 let v populaci roste. Mezi lety 1993 a 2018 vzrostl o 43 procent z přibližně 2,9 milionu na 4,1 milionu a tento trend má podle predikcí Českého statistického úřadu pokračovat,“ varuje Nejvyšší kontrolní úřad.