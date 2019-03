Kontroloři zjistili v účetnictví ministerstva zdravotnictví nesprávnosti za 3,2 miliardy. Nejsou závažné

Přehled tisku: méně peněz z hazardu, výročí vstupu do NATO i kiwi na českých zahrádkách

V pondělních novinách si přečtěte, že stát získává méně peněz na daních z hazardu. Píše to deník E15. Hospodářské noviny se věnují výročí dvaceti let od vstupu České republiky do NATO.