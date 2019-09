Opatření ministerstev k závěrům kontrolního úřadu už vláda neřeší. ,Je to chyba,‘ míní Kala

Vláda Andreje Babiše (ANO) přestala projednávat nápravná opatření ministerstev k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu. Informace o provedených opatřeních dostává jen premiér, a nejsou proto veřejně dostupné. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala to v úterý řekl senátní komisi k vyhodnocení auditů Evropské komise. Praha 17:59 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident NKÚ Miloslav Kala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Změnu způsobu projednávání označil za chybu. Ministerstva tak už podle něj nejsou pod veřejným tlakem, aby nápravu provedla ve stanoveném termínu.

„Myslím si, že je to škoda. Je dobře, když resorty jsou pod tlakem, aby informovaly o tom, jak se zjištěními naložily,“ řekl Kala po jednání komise novinářům. Podle něj by bylo dobré, aby se kabinet vrátil k původní praxi, kterou premiér zrušil ve snaze zmenšit agendu jednání vlády. Komise by to podle svého člena Lukáše Wagenknechta (Piráti) mohla iniciovat ve svých závěrech.

Komise by také mohla navrhnout Nejvyššího kontrolního úřadu, aby zkontroloval přidělování dotací, investičních pobídek nebo přidělování státních zakázek spojených s Agrofertem. Podle Kaly by o provedení kontrol rozhodlo kolegium kontrolního úřadu.

Kala se nechtěl vyjadřovat k návrhům auditních zpráv Evropské komise. Podotkl, že vzhledem šetření auditorů Evropské komise se kontrolní úřad dotacemi pro Agrofert nezabýval. Při svých kontrolách ale kontrolní úřad podle Kaly dospěl k podobným zjištěním jako Evropské komise. „V celé řadě témat jsme se s Evropskou komisí, s tím předběžným auditem, který není uzavřen, shodli,“ uvedl Kala.

Střet zájmů

Připomněl v této souvislosti loňskou zprávu kontrolního úřadu a možná podezření na střet zájmů při rozdělování dotací. Problémem podle Kaly je, že žadatel o dotace může střet zájmů vyloučit jen svým čestným prohlášením o skutečném vlastníkovi firmy žádající o dotaci. Pokud uvedl nepravdivé informace, mohl by být stíhán pro podvod. Udělení dotace a poškození ostatních žadatelů o dotaci to ale podle Kaly nevyřeší.

Prezident kontrolního úřadu dodal, že podmínky pro velké podniky jsou jednodušší než pro menší firmy, proto velké firmy získávají až 70 procent dotací. Senátoři poukazovali na to, že velké firmy dostávají dotace i pro menší a střední podnikatele přes nastrčené či dceřiné firmy.

Premiér Andrej Babiš je podle návrhu auditní zprávy Evropské komise, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz Evropské unie. Premiér to opakovaně odmítá, návrh auditu nepovažuje za seriózní.

Komise, v níž je rovným dílem zastoupeno všech šest senátorských frakcí, má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.