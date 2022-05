Zeman se rozhodl nejmenovat Zikmundovou viceprezidentkou NKÚ. Po sněmovně žádá nový návrh

Zikmundovou navrhla do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu dne 12. května Poslanecká sněmovna. Její předsedkyni Markétě Pekarové Adamové zaslal prezident dopis s odůvodněním, proč Zikmundovou nejmenuje.

„Jsem přesvědčen, že zkušenosti a morální vlastnosti, které Simeona Zikmundová nabyla a projevila v době působení Ing. Františka Dohnala jako prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a to v letech 2008 a 2009 jako jeho poradkyně a v letech 2009 až 2012 jako ředitelka správní sekce až do jejího odvolání z této funkce, nejsou těmi, které má ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu na mysli, a proto ji do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu nejmenuji,“ uvedl prezident republiky.

Podle zmiňovaného ustanovení může být viceprezidentem úřadu občan České republiky, jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci zastávat řádně.

Zikmundová měla nahradit bývalou viceprezidentku Zdeňku Horníkovou, které letos na jaře skončil mandát. Zeman nyní od sněmovny očekává nový návrh na obsazení této funkce, Pekarová Adamová však uvedla, že na nominaci trvá.

„Prezident Zeman se zjevně rozhodl závěrečnou fázi svého mandátu definovat překvapivými personálními rozhodnutími. Na nominaci paní Zikmundové každopádně i nadále trváme,“ sdělila Radiožurnálu předsedkyně sněmovny.

Naopak s rozhodnutím prezidenta souhlasí šéf NKÚ Miloslav Kala. „Ve věci návrhu na jmenování prezidenta či viceprezidenta NKÚ je sněmovna suverén. A stejné je i postavení prezidenta republiky v tom, zda tento návrh akceptuje či nikoli. Budu respektovat rozhodnutí těchto institucí, ať už bude jakékoli, a s novým viceprezidentem budu spolupracovat. Ryze osobní názor na profesní minulost Simeony Zikmundové jsem veřejně vyjádřil již začátkem května. S názorem pana prezidenta Zemana se shoduje,“ uvedl pro Radiožurnál.

Simonea Zikmundová působila od roku 2000 za hejtmana Kraje Vysočina Františka Dohnala jako ředitelka krajského úřadu. Od roku 2008 byla ředitelkou správní sekce Nejvyššího kontrolního úřadu, po odsouzení Dohnala se v roce 2012 stala koncipientkou pražské advokátní kanceláře.

Překvapivé rozhodnutí

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný řekl ČTK, že ho Zemanovo rozhodnutí velmi překvapilo. „Těm důvodům příliš nerozumím a v žádném případě s nimi nesouzním,“ řekl. Dodal, že ani Zikmundová si není vědoma ničeho, co by bylo relevantní překážkou k výkonu funkce na NKÚ.

„Rozhodnutí prezidenta musíme vzít na vědomí,“ uvedl. Koalice se podle něj musí poradit o dalším postupu. Jednání očekává příští úterý. Nechtěl předjímat, zda bude koalice trvat na nominaci Zikmundové.

Zikmundová vystudovala práva a působila například jako tajemnice městského úřadu v Třebíči, byla i náměstkyní na ministerstvu pro místní rozvoj nebo například v Úřadu pro ochranu osobních údajů. V roce 2015 se ucházela o pozici náměstka ministra vnitra pro státní službu, takzvaného superúředníka. Dosud působila jako náměstkyně na ministerstvu životního prostředí.