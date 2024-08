Nejvyšší pevný bod Česka na Pradědu čelí drsným klimatickým podmínkám. Jak se opravuje vysílač?

„Tři proužky – za těmi jsou schované televizní vysílací antény. Potom vidíte takový ochoz a pod tím ochozem jsou DABy, DABovské antény. Pod tím ten zbytek, to jsou VKV antény. Pak je bílý rozražeč, nad vyhlídkou, a tam jsou mobilní operátoři,“ popisuje vysílač cestou na Praděd jeho správce Michal Kozák. Pracovat na něm začal hned po vojně, téměř před 30 lety. Málokdo tak zná tuto stavbu tak dobře jako on.

Vstupujeme do výtahu a mačkáme číslo sedm. „Jedeme na vyhlídku na Pradědu, která je ve výšce 73 m nad zemí,“ komentuje Kozák. Sem ještě mohou i turisté – když máte štěstí na počasí, vidíte odtud na Sněžku nebo Tatry.

„Ten objekt je ze všech stran otevřený, vidíme na Hrubý a Nízký Jeseník. Je vystaven drsným klimatickým podmínkám, a proto věž vyžaduje poměrně značné investice do údržby,“ nastiňuje Kozák.

„Ta údržba probíhá po mnoha letech v několika fázích, od zajištění nepropustnosti vody. Když prší, vlivem větru se voda dostane všude. Je to jako kdyby vám omývali objekt vapkou, je to tlaková voda, která se vám může dostat do objektu. V poslední době jsme na objektu rekonstruovali anténní systém,“ popisuje správce.

Signál až ke Kolínu

Dál už se jen tak nepodíváte – byť jste odtamtud mohli slyšet i tuto reportáž. „Jsme na sále, kde jsou VKV rozhlasové vysílače. Vysíláme z Pradědu osm rozhlasových stanic, z veřejnoprávních Radiožurnál, Vltava a Český rozhlas Olomouc,“ popisuje Kozák. Kupříkladu olomoucký rozhlasu je z Pradědu slyšet až v Kolíně. S rozhlasovými anténami ve výšce 120 metrů sál propojuje koaxiální kabel.

Uvnitř pradědského vysílače je toho ale mnohem víc. Najdete tady velké akumulační nádrže na teplou vodu, záložní diesel agregát a další věci. Než všechno ve spleti chodeb a schodů projdete, nachodíte i dva kilometry.

Dohled nad správným fungováním vysílače drží kromě správce také pražská centrála. „Když je na Pradědu obsluha, tak zasahuje přímo na místě, pokud je to možné. Pokud ne, tak aspoň udělá místní diagnostiku a potom z dalších lokalit přijíždí technici s náhradními díly,“ popisuje údržbu Kozák.