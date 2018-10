Vznik Nejvyšší rady soudnictví by mohl vést k zakonzervování justice, myslí si ministr. Unie to odmítá

Vznik Nejvyšší rady soudnictví, která by reprezentovala soudní moc, není podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) na pořadu dne. Ministr má obavy, aby se do sebe samospráva soudců nezakonzervovala. Návrh, který se snaží představitelé justice prosadit už několik let, leží na ministerstvu. Podle Soudcovské unie by přitom nová instituce pomohla mimo jiné předcházet kriminálním excesům soudců. Praha 19:18 21. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve vězení je například bývalý soudce Ondřej Havlín, který si už dva roky odpykává trest za korupci. Ovlivňoval případy ve prospěch pachatelů, většinou opilých řidičů. Kvůli údajné manipulaci kauz je od letoška trestně stíhaný soudce pražského vrchního soudu Ivan Elischer.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vznik Nejvyšší rady soudnictví by mohl vést k zakonzervování justice. Obává se toho ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Soudcovská unie ale nesouhlasí. Více si poslechněte v reportáži Václava Štefana.

Podle prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové jsou obdobné případy jedním z důvodů, proč by měla vzniknout Nejvyšší rada soudnictví.

„Pokud by tady byl orgán, který by dobře vybíral soudce, tak to je významná prevence toho, kdo se do systému dostane a snižuje to pravděpodobnost právě těch budoucích selhání. Potom by to byly pravomoci týkající se sledování odborné úrovně soudců a hodnocení, jaká ta úroveň je, co by ji mohlo zlepšovat a jakým způsobem ji sledovat,“ řekla Radiožurnálu Zemanová.

Nová instituce by podle návrhu Soudcovské unie mohla se soudci taky vyvolat kárné řízení. Radou vybrané uchazeče na soudce by jmenoval prezident. Teď je navrhuje ministerstvo spravedlnosti na základě nejednotného systému výběrů kandidátů osmi krajskými soudy.

Ministerstvo tento systém plánuje upravit novelou, aby byl transparentní. A právě to je teď podle šéfa resortu spravedlnosti Kněžínka prioritou. Míní, že úvahy o vzniku rady by se měly řešit až potom.

„Vzala se jako nějaká mantra Nejvyšší soudcovská rada, že je potřeba, že jí musíme mít. Ale já jsem nikde moc nezaznamenal, co by se od ní očekávalo, co by měla dělat. Někdo říká, že to má být orgán soudcovské samosprávy, pak to ale trošku ve mně vyvolává obavu toho, aby se soudcovský model nezakonzervoval sám v sobě. Podle mě to teď není na pořadu dne,“ myslí si Kněžínek.

Podle Soudcovské unie by to ale nehrozilo. Polovinu dvanáctičlenné rady by tvořili soudci a tu druhou by volil parlament. Postavení Nejvyšší rady soudnictví by zřejmě bylo nutné zakotvit i v ústavě. Soudcovská unie je dobrovolné sdružení, které zastupuje přes polovinu českých soudců. Při neexistenci Nejvyšší rady soudnictví reprezentuje navenek justici.