Nejvyšší soud dal oběti sexuální trestné činnosti šanci na odškodné za opakované výslechy

Soudy musí vždy důkladně zvažovat, zda jsou opakované výslechy nezletilých obětí sexuálních trestních činů nezbytné a zda nemohou způsobit jejich další traumatizaci. Nejvyšší soud (NS) vyhověl dovolání mladé ženy, jež se domáhá náhrady újmy způsobené opakovanými výslechy v řízení, kde figurovala jako poškozená. O nároku musí znovu rozhodnout Obvodní soud pro Prahu 2. Rozhodnutí NS je dočasně zpřístupněné na úřední desce.

Justice se zabývala obžalobou, podle níž otec dívku opakovaně osahával a znásilňoval v době, kdy jí bylo šest až 14 let. Dívka v trestním řízení vypovídala sedmkrát. Krajský soud v Českých Budějovicích nakonec poslal otce na osm let do vězení, rozsudek už v roce 2020 potvrdil i Nejvyšší soud.

Traumatizující zážitky ve spojení s dlouhým soudním procesem negativně ovlivnily dívčin psychický stav a projevily se například sebepoškozováním. Podala žalobu na ministerstvo spravedlnosti, žádala nejprve milion korun, poté půl milionu jako náhradu nemajetkové újmy.

Obvodní soud pro Prahu 2 ani Městský soud v Praze žalobě nevyhověly. Poukázaly na to, že výslechy dívky při hlavních líčeních byly vedeny tak, že otec seděl v sousední místnosti. U výslechu byla vždy přítomná alespoň opatrovnice dítěte, ve dvou případech také psycholog, u posledního výslechu zmocněnec. Důvodem opakování byla jednak špatná kvalita audiozáznamu, jednak skutečnost, že dívka změnila výpověď. Pražské soudy tak dospěly k závěru, že opakované výslechy byly nezbytné a jejich provedení zákonné.

NS ale nařídil obvodnímu soudu, aby znovu zvážil nezbytnost opakování výslechů, a tedy i případnou náhradu újmy, a to adresně pro každý provedený výslech. Nesprávný úřední postup může podle NS spočívat i v tom, že orgány činné v trestním řízení a soudy nebyly schopné vést výslechy tak, aby získaly všechny potřebné informace najednou.

„Jestliže taková situace nastala, byl tím porušen příkaz minimalizace zásahu do práv poškozené nezletilé osoby prováděním jejích opakovaných výslechů a zároveň je dáno pochybení na straně orgánů činných v trestním řízení, které mají zásadně vyslechnout zvlášť zranitelnou osobu způsobem, aby opakovaný výslech už nebyl potřeba,“ stojí v rozhodnutí.

Aktuální rozhodnutí je podle NS důležité pro ochranu práv obětí trestných činů a pro zajištění spravedlivého procesu. „Ukazuje, že i když jsou opakované výslechy nezbytné k odhalení pachatelů, je třeba je provádět s ohledem na práva a zájmy obětí,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.