Pražský magistrát neporušil práva aktivistů, když nedovolil blokaci magistrály, rozhodl soud

Pražský magistrát neporušil práva aktivistů, když jim nedovolil zablokovat magistrálu před Národním muzeem, potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Blokáda by znamenala intenzivní zásah do práv a svobod ostatních účastníků silničního provozu, navíc by přinesla riziko, že neprojedou sanitky nebo hasiči.

Praha 13:29 27. září 2024