Ne každý bude mít nárok na všechno, říká o žalobách na náhradu škod předseda Nejvyššího soudu

První žaloby na odškodnění už se objevují u Městského soudu v Praze. „Nemám přehled, kolik jich je, ale očekávám, že jich bude přibývat,“ říká předseda Nejvyššího soudu Angyalossy.

Justice se na takové žaloby začíná připravovat: „Hledáme v září vhodný termín, kdy by mohl být proveden workshop, který by vedli naši specializovaní soudci na tento typ náhrad škod se soudci pražskými, kterých se to bude dotýkat.“

Zatím tedy není jasné, jak a podle čeho budou české soudy žaloby kvůli náhradě škody posuzovat. „Bude to vzájemná diskuse, zamyšlení se a procházení stávající judikatury, co z ní bude použitelné pro současnou situaci,“ vysvětluje Angyalossy.

„Budeme hledat nové cesty, ty správné a zákonné,“ odpovídá šéf Nejvyššího soudu na otázku, co bude justice dělat, pokud nenajde ve stávající judikatuře dostatečnou odpověď.

Ne každý a ne na všechno bude mít nárok

Obdobně se na takové žaloby chystají i advokáti, říká Angyalossy. „Česká advokátní komora také pořádá různá školení a semináře, kde se domlouvají, v jakých případech má cenu žalovat a v jakých nemá. Aby svým klientům poradili, věděli si rady a vysvětlili jim, jaké nároky mají naději na úspěch a jaké nemají.“

„V žádném případě nechci nikoho odradit: pokud se cítí poškozen, má právo se náhrady škody domáhat. Ale vzhledem k tomu, jak jsem registroval i z médií určité informace a vůli nebo chuť domáhat se náhrad škod – aby si lidé uvědomili, že ne na všechno a ne každý bude mít nárok,“ předestírá předseda Nejvyššího soudu.

A vysvětluje: „Veškerá opatření, která vláda a ministerstvo zdravotnictví činily, byla v první řadě v zájmu ochrany zdraví našich občanů. Musíme zohlednit i tohle.“

„Aby se v této situaci nesnažili někteří vydělat. Aby to nevzali jako možnost levného výdělku a zneužití té situace, aby se obohatili,“ dodává předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

Jsou soudy přetížené? Měla by vzniknout Nejvyšší soudcovská rada? Celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové si můžete poslechnout na audiozáznamu.