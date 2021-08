Ministerstvo zdravotnictví se z našich rozsudků nepoučilo. Věřím, že v tom není úmysl, tvrdí soudce

Ministerstvo zdravotnictví v pátek vydalo nové mimořádné opatření o povinném nošení roušek a respirátorů poté, co předcházející opatření zrušil Nejvyšší správní soud. Jak bude soud posuzovat ministerské opatření tentokrát? Není soud zbytečně formalistický? A jaké odůvodnění od ministerstva očekává? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl předseda senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš. Praha 0:15 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví v pátek vydalo nové mimořádné opatření o povinném nošení roušek a respirátorů poté, co předcházející opatření zrušil Nejvyšší správní soud (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už jste to částečně řekl, já to doplním, že ministerstvo zdravotnictví zaprvé doplnilo odůvodnění a v tomto směru se zřejmě snažilo vyhovět vašim výtkám. Zadruhé doplnilo výjimku z povinnosti nosit respirátor ze závažných zdravotních důvodů. V tom případě je na to potřeba mít zdravotní potvrzení. Mně je jasné, že nemůžete hodnotit to opatření dopředu. Hypoteticky se ale zeptám. Kdyby takto vypadalo už minulý týden, kdy jste rozhodovali o žalobě, zrušili byste ho, nebo byste ho nechali?

To se mě v podstatě ptáte na to samé. Zřejmě bychom ho nezrušili z těch důvodů, pro které jsme ho zrušili. V posuzování zákonnosti jsme se dostali právě na začátek, kdy se zkoumá to, jestli odpůrce měl pravomoc vydat opatření a potom se dostáváme k tomu, jestli je přezkoumatelné. Tady jsme dospěli k závěru, že není a nemohli jsme se už dívat dál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedou senátu Nejvyššího správního soudu Petrem Mikešem

Námitky, které byly v návrhu, byly i věcné. Říkaly, že je to nedůvodné, že je to rozsáhlé, epidemická situace je lepší a tak dále. K posuzování jsme se dostat nemohli, protože jsme se zarazili na prvním kroku. Nemůžu říct, jestli bychom to zrušili, ale pokud je pravda, co říká ministr, tak bychom to nezrušili z těch důvodů, pro které jsme to zrušili. To znamená z důvodu nepřezkoumatelnosti.

Nejvyšší správní soud zrušil nošení roušek a respirátorů uvnitř. Není podle něj dostatečně odůvodněné Číst článek

V tom rozsudku jste dost ostře kritizovali ministerstvo zdravotnictví, že se nepoučilo z předešlých rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Jak si ten postoj ministerstva vysvětlujete?

Přiznám se, že skutečně nevím. Bylo to pro mě zarážející, protože v první chvíli, kdy nám přijde nějaký návrh na přezkum mimořádného opatření, tak se podíváme, jaká byla opatření předešlá a jestli jsme k nim nějakým způsobem rozhodovali. Když jsem si vzal dva rozsudky, které se vyjadřovaly k předchozím opatřením ministerstva zdravotnictví, tak jsem automaticky šel po tom, jestli bylo vyhověno těm náležitostem, které tam soud vytkl.

Zjistil jste tedy, že ministerstvo se nepoučilo. Je za tím podle vás arogance, lajdáctví, neschopnost, nebo ještě něco jiného?

Přiznám se, že nevím. Na mě to působilo jako určité lajdáctví, protože jinak si nedokážu vysvětlit to, že tam žádná reakce není. Není to taková situace, kdy by na rozsudky nebylo možné reagovat.

První rozsudek, který se vztahoval k respirátorům, byl už z 27. května, druhý byl z 11. června a toto opatření bylo z konce června, takže ministerstvo mělo více jak měsíc na to, aby reagovalo na výtky.

Pořád věřím, že to není úmysl, ale považuji to za nějakou nedůslednost úředníků, kteří se ani nepodívali do rozsudků, proč předchozí opatření byla shledána jako nezákonná.

Celý pořad Dvacet minut Radiožurnálu si můžete poslechnout v audiu.