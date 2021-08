Po nástupu do funkce jste mluvil o tom, že jste se ještě nepřestěhoval do kanceláře pro nejvyššího státního zástupce. Už v ní sedíme? Pořád sedím ve stejné kanceláři. Jednak jsem tady zvyklý, jednak jsem ještě neměl čas ani sílu na stěhování. Nějak po tom ani netoužím. Kancelář bývalého šéfa je jen o kus dál, takže mám stejnou sekretářku, stejný sekretariát a žádné technické ani estetické důvody mě k tomu netlačí. Jediné, co je na kanceláři nejvyššího státního zástupce lepší, je větší pracovní stůl, ke kterému se vejde více lidí.

Jezdíte se jim představit?

Chtěl jsem, aby zejména okresní státní zástupci, se kterými se setkávám jen jednou ročně na celostátní poradě, poznali mé myšlenky, představy a úvahy o tom, jak má veřejná žaloba působit. Jak má vypadat na veřejnosti a jaké postupy mají státní zástupci volit.

Tedy myšlenky, které byste rád promítl i do zákona?

To samozřejmě také. Nastínil jsem, jaká by měla být jeho minimalistická a maximalistická varianta. Aby soustava věděla, kam ji chci směřovat. Vzhledem k tomu, že je tam nejdůležitější pasáž – postup o jmenování státních zástupců do funkcí, délka mandátu a procedura jmenování nejvyššího státního zástupce. To jsou věci, které se jich týkají, takže jsem je chtěl představit. A nastínit, jakou vidím šanci, že by se tato otázka v dohledné době řešila v legislativní podobě. Hlavně považuji za slušné se jim fyzicky představit a poslechnout si, jak to vidí oni. Nejen odborné věci, ale například i to, jak prosazovat dohody o vině a trestu.

Které vy osobně velmi podporujete a jejich obliba roste. Je to pro vás priorita, která pomůže zrychlit justici?

Podporuji je velmi. Také jsem mluvil o jedné věci, kterou považuji za velmi důležitou – odpovědnost státních zástupců. To s tím úzce souvisí, protože já ji vidím právě v rozhodování v přípravném řízení. Mnoho škarohlídů může tvrdit, že se podáním obžaloby státní zástupce zbavuje odpovědnosti a přenáší ji na soud.

Igor Stříž podporuje dohody o vině a trestu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

A není to tak?

Samozřejmě to tak není, protože v naprosté většině věcí, které nejsou důkazně jasné, je třeba, aby byly projednány v řízení před soudem, kde státní zástupce veřejnou žalobu zastupuje. To je pochopitelně jejich stěžejní úloha, ale je řada věcí, které jsou méně závažné, doznané a důkazní situace je jasná. Myslím, že tam je pole působnosti státních zástupců, aby rozhodli už v přípravném řízení, aniž by věc předkládali soudu. Jednak soudcům uleví a zároveň si nechají prostor pro složitější věci, které nelze v přípravném řízení rozhodnout.

Pokud v přípravném řízení státní zástupce rozhodne, bude si muset rozhodnutí obhájit třeba i před veřejností, když se bude jednat o nějakou mediálně sledovanou věc. Rozhodně si nemyslím, že by se státní zástupci měli bát rozhodovat nebo se obávat postihu za zastavení trestního řízení, když není dostatek důkazů.

„Věřím tomu, že v soustavě státního zastupitelství mám jakousi podporu, která je snad nezanedbatelná. Zároveň ale nechci, aby to znělo jako přehnané sebevědomí, protože na tom mi záleží nejvíc“ Igor Stříž (nejvyšší státní zástupce)

Když se vrátíme ještě k době, kdy jste byl jmenován, tak například ředitel české pobočky Transparency International Peter Leyer pro iROZHLAS.cz řekl, že vaše jmenování je „nevyužitá šance“ a „cesta nejmenšího odporu“. Navíc vyvolává bouřlivé reakce uvnitř státního zastupitelství. Zaznamenal jste něco takového?

Nechci se vyjadřovat ke každé reakci, která zazněla po mém jmenování. Věřím ale tomu, že v soustavě státního zastupitelství mám jakousi podporu, která je snad nezanedbatelná. Zároveň ale nechci, aby to znělo jako přehnané sebevědomí, protože na tom mi záleží nejvíc.

Podporu jste po jmenování dostal od vrchních státních zástupců Lenky Bradáčové a Iva Ištvana. Spíš nás zajímalo, zda jste se s nějakým nesouhlasem nesetkal při objíždění krajů.

Ne. Cíleně jsem se na to ptal. Ve veřejném prostoru rezonuje moje minulost před rokem 1989, takže jsem chtěl od kolegů vědět, zda mají nějaké otázky, které bych případně objasnil. Myslím si, že mě ti lidé znají a znají moje názory. Ty rozhodně měnit nebudu jen proto, že jsem v jiné funkci. A ačkoliv se mnou nemusí souznít a mít mě rádi, tak si myslím, že jakousi malou míru respektu v soustavě mám.

Nejvyšší státní zástupce Zeman končí. ‚Pociťuji tlak ze strany ministryně spravedlnosti,‘ řekl Číst článek

Takže podpora tam je?

Dá se říct, že podporu mám. Alespoň mi do očí nikdo neřekl opak.

‚O tlacích z Hradu nevím‘

A co politické tlaky? Protože váš předchůdce Pavel Zeman skončil kvůli údajným tlakům ze strany ministryně Marie Benešové (za ANO).

Nebyl jsem sice na jejich jednáních a vím, že jejich vztahy nebyly dobré, na druhou stranu bych chtěl vyvrátit dojem, že by ministryně vyvolávala odborné tlaky na soustavu v konkrétních věcech nebo konkrétním rozhodování. Byly to pouze osobní vztahové otázky mezi Pavlem Zemanem a Marií Benešovou, které zjevně zasahovaly do působení nejvyššího státního zástupce natolik, že raději volil cestu rezignace.

Řešili jste to na schůzce s paní ministryní? Vyjasnili jste si to?

Hovořili jsme o tom v době, kdy padla nabídka, abych funkci nejvyššího státního zástupce přijal. Ale nebylo si moc co vysvětlovat, protože jako samozřejmou věc předpokládám, a tak jsem to cítil i v rozhovoru s panem premiérem, že nejvyšší státní zástupce vykonává funkci naprosto nezávisle na vnějších vlivech a nestranně. Není tam co k diskusi. Ministryně mě sama ujistila, že mi nebude mluvit do práce a personálních otázek. Tím to skončilo.

Nebude u vás fungovat nějaká autocenzura? Vzhledem k tomu, jak dopadl váš předchůdce?

Mám to s paní ministryní nastavené trochu jinak, protože se s ní znám mnohem déle. Zažil jsem ji jako nejvyšší státní zástupkyni. Vím, že se tehdy řídila principy. Sama mi funkci nabídla a nepředpokládám, že by dělala kroky, které by mi její výkon znesnadnily.