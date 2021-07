Stříž: Nepřipustím, aby trestní věci byly ovlivňovány mimo působnost státního zastupitelství

Vláda schválila jmenování Igora Stříže nejvyšším státním zástupcem. Po jednání kabinetu o tom informovala ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová, která Stříže navrhla. Státní zástupce úřad řídil jako první náměstek už od 1. července poté, co ve funkci skončil Pavel Zeman. „Nehodlám ze dne na den měnit naprosto zásadním způsobem koncepční věci,“ řekl Stříž ve vysílání Radiožurnálu. Rozhovor Praha 20:30 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nástupcem Pavla Zemana se stane jeho dosavadní první náměstek Igor Stříž | Zdroj: Profimedia

Je pro vás překvapením, že vláda nakonec vaši nominaci tak hladce schválila, přestože toto rozhodnutí dlouho odkládala? Přinejmenším z vyjádření ministryně vyplývalo, že tenhle návrh nebyl ze všech stran přijímaný vstřícně, dokonce že kvůli němu hrozilo její odvolání.

Já jsem hlavně rád, že vláda konečně obsadila uvolněné místo nejvyššího státního zástupce, protože soustava státního zastupitelství nemohla být dlouhodobě řízena provizorně jenom z pozice prvního náměstka. Takže jsme rád, že vláda v souladu se zákonem a se zvyklou praxí jmenovala nevyšším státním zástupcem kariérního státního zástupce.

Co předcházelo tomu, jak říkáte hladkému průběhu jednání vlády, k tomu se nemohu vyjadřovat. Já do toho moc nevidím. Osobně jsem o tuto pozici neusiloval, nečinil jsem žádné kroky. Nikam jsem nedocházel, nikoho jsem nepřesvědčoval. V zásadě je mi celkem jedno jaké diskuse tomu předcházely na politické úrovni.

Vy jste už uvedl, že chcete pokračovat v linii Pavla Zemana, především pokud jde o nestrannost a nezávislost výkonu tohoto úřadu. Můžete tento příslib poněkud rozvést? Jakým způsobem byste rád tyhle zásady nadále uplatňoval na nové pozici?

V budoucích měsících a týdnech chci hovořit se všemi vedoucími státními zástupci a chci je ubezpečit, že ze strany nejvyššího státního zastupitelství nebude v žádném případě docházet k nějakému zásahu do živých trestných věcí.

Nejvyšší státní zastupitelství bude svoji působnost vykonávat přísně v souladu se zákonem a se svými pravomocemi a nepřipustím, aby konkrétní trestní věci byly nějakým způsobem ovlivňovány mimo působnost státního zastupitelství.

Co se týká nestrannosti, to je samozřejmě věcí každého státního zástupce a já na to budu klást důraz, aby každý státní zástupce přistupoval k vyřizování své agendy, svých věcí, naprosto objektivně, bez ohledu na to, kdo je osobou obviněnou, o jaký skutek se jedná a jaká podstata skutkového trestného činu byla naplněna.

Může se to, o čem mluvíme, výrazně promítnout už v dohledné budoucnosti v kauzách, které jsou na stole nebo přijdou v dalších měsících?

Tyto zásady nestrannosti a objektivity, mám pocit, že jsme budovali s Pavlem Zemanem po celých deset let, takže já nepředpokládám, že to bude pro soustavu státního zastupitelství, nebo subjekty stojící vně státního zastupitelství, nějakým zásadním překvapením.

To je pouze, jak jste sám řekl, linie, kterou jsme v uplynulých deseti letech nastavili a tu chci udržet. Ve všem ostatním můžete čekat postupný vývoj, žádné zásadní revoluční změny, protože jsem se konec konců na řízení státního zastupitelství podílel. Nehodlám ze dne na den měnit naprosto zásadním způsobem koncepční věci.

Když budu mluvit konkrétně, a současně teoreticky: kdyby státní zástupce Jaroslav Šaroch znovu rozhodl o zastavení trestního stíhaní premiéra v kauze Čapího hnízda a vy byste dospěl k názoru, že pro to není důvod, tak byste neváhal případ vrátit zpátky, případně ho poslat k soudu?

Tady je příliš mnoho kdyby. Já sice čekám, že tyto otázky padnou, ale jsou naprosto předčasné. Ta věc je ve stadiu skončení, nebo před skončením, přípravného řízení. Věc má na starosti dozorový státní zástupce a já bych žádným svým vyjádřením nechtěl zavdat příčinu, abych nějakým způsobem mohl ovlivnit jeho rozhodnutí. V této chvíli je to naprosto jeho pravomoc, zda ve věci podá obžalobu, nebo zda rozhodne jiným meritorním rozhodnutím v přípravném řízení.

Do jaké míry jste rozuměl, nebo nerozuměl, hlasům, které zpochybňují vaši nominaci na post? Mimo jiné i s ohledem na vaše působení ve strukturách vojenské prokuratury v případech odmítačů povinné vojenské služby?

Tato otázka je poměrně složitá a komplikovaná a nedá se vysvětlit jednou větou. Rozhodně odmítám tvrzení, že jsem se nějak plitce a alibisticky hájil, že jsem jenom dodržoval platné zákony. To je samozřejmě pravda, ale je dlužno říct, že nenastoupení služby v ozbrojených silách bylo trestné od samotných začátků samostatné československé republiky, přes první republiku až do současné doby. I dnes máme brannou povinnost, i dnes máme trestnost za nenastoupení služby v ozbrojených sílách.

Smutné na období konce 80. let bylo snad jen to, že ti lidé neměli příliš mnoho možností na výběr – pouze zdravotní důvody, případně náhradní pětiměsíční vojenskou službu. Ale mnoho z těchto lidí i tu náhradní službu odmítalo. Stejný problém se ovšem týká i zahraničních právních úprav. Ve všech evropských zemích i ve Spojených státech a Kanadě jsou tyto trestné činy postihovány a trestány velmi přísně.

Je tedy tato etapa vaší dosavadní právnické dráhy důvodem k jisté reflexi, anebo tam takový důvod nevidíte?

Co se týká nějaké reflexe, nějakého zpětného pohledu, případně vyslovení nějakého politování, je snad moje členství v komunistické straně, ke kterému se kajícně přiznávám, a nevidím v tom nic řekněme optimistického nebo pozitivního. Ale co se týká působení vojenské justice, prokuratury, tam bych chtěl zdůraznit, že kauzy odpíračů vojenské základní služby byla pouze nepatrná část běžné agendy.

Já jako začínající vyšetřovatel, a posléze prokurátor, jsem se zabýval především méně závažnou trestnou činností vojáků, případně příslušníků bezpečnosti policie. Tohle je několik ojedinělých kauz, které nikdy nebyly soudem zpochybněny.