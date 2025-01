Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž se vzdal funkce, skončí 31. března

K závěrečné zprávě komise ke střelbě na filosofické fakultě by se poslanci mohli dostat už v lednu

Zpráva podle předsedy komise shrnuje, co přesně se ten den stalo, to vyhodnocuje a v závěru dává doporučení, co by bylo dobré zlepšit. Takové bylo ostatně i zadání práce pro komisi od Sněmovny.