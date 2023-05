Sedmiletý mandát pro nejvyššího státního zástupce? S tím svou vizi neprosadí, tvrdí šéf unie žalobců

Novela zákona o státním zastupitelství zkracuje dosavadní desetileté funkční období nejvyššího státního zástupce na sedm let bez možnosti opakování. Posiluje norma dostatečně nezávislost státního zastupitelství a eliminuje riziko politických tlaků? Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna změnu kritizuje, zachoval by stávajících 10 let. Politický náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav z ODS považuje novou lhůtu za dostatečnou. Pro a proti Praha 20:35 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Soustava státního zastupitelství je konzervativní. Lidé jsou ve funkcích dlouho, a pokud má nejvyšší státní zástupce prosazovat nějakou svou vizi, měl by mít funkční období delší, než ho budou mít nižší vedoucí státní zástupci,“ vysvětluje svůj názor v pořadu Pro a proti Tomáš Foldyna.

Proč byl nejvyšším státním zastupitelům zkrácen mandát? Debatují prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna a náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav z ODS

Náměstek Antonín Stanislav ale vysvětluje, že se ministerstvo i koalice shodly na tom, že sedmileté funkční období je dostatečné. „Deset let je příliš dlouhá lhůta,“ myslí si.

Sedmiletý mandát považuje Foldyna ze strany politické reprezentace za symbol. „Symbol toho, že nejvyšší státní zástupce nepatří pod moc soudní, ale výkonnou, proto je prodloužený jeho mandát o dva roky oproti policejním ředitelům a dalším. Z mnoha praktických hledisek dává desetiletý mandát logiku, bez ohledu na to, že jsme mocí výkonnou,“ podotýká.

„Zákaz opakování bylo to nejzásadnější, na čem jsme trvali. Také jsme jednak porovnávali funkční období jiných představitelů a navazovali jsme i na ostatní sněmovní tisky, které také počítaly se sedmiletou dobou,“ popisuje Stanislav.

Okresní vs. nejvyšší státní zástupce

Novela jako celek je poměrně dobrá a vyvážená, chválí Foldyna. „Ale pokud podle vlády nejvyšší státní zástupce má mít jedno sedmileté funkční období bez opakování, tak nechápu, proč u okresních státních zástupců má být možnost neomezeného opakování,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Brali jsme v potaz to, že okresních státních zastupitelství je nejvíc, v některých okresech mají i šest státních zástupců a nezřídka je vhodný adept na post vedoucího. Nechtěli jsme to proto dávat tak dramaticky do zákona,“ objasňuje Stanislav důvod pro neomezené opakování mandátu okresních zastupitelů.

I na nejmenších okresech lze jednou za 14 let vyměnit vedoucího státního zástupce, namítá Foldyna. „Tedy by stačilo jedno opakování. A také je otázka, jestli ve výběrových řízeních na vedoucího nebude jen jeden uchazeč, který bude svůj mandát stále opakovat,“ varuje prezident Unie státních zástupců.

„Pokud bude vhodný kandidát, neměl by se bát do výběrového řízení přistoupit. Těmto námitkám rozumím, jsou naprosto legitimní, ale i za stávající situace, která je, tomu nic nebrání,“ obhajuje možné dopady novely o státním zastupitelství Antonín Stanislav.

