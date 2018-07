Pavel Zeman: Podíl komunálních politiků na trestné činnosti byl 0,03 procenta. Je zanedbatelný

Vyšší penze pro lidi, kteří ji pobírají 25 let a více. Senát chce změny ve vládní důchodové novele

Senátoři navrhli ve čtvrtek nahradit část vládní důchodové novely, která předpokládá, že o 1000 korun měsíčně navíc by dostávali penzisté starší 85 let. Předloha se vrací k posouzení do sněmovny.