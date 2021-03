Z nového zákona o státním zastupitelství zůstalo torzo. Měli bychom začít od začátku, říká Zeman

„V současné chvíli bych byl velice rád, kdybychom se k zákonu o státním zastupitelství vrátili, tedy zřejmě až po volbách, ale abychom to řešili komplexně, takže znovu,“ říká nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. V rozhovoru pro Radiožurnál hovořil i o přísnějším trestání činů spojených s nouzovým stavem nebo o současném stavu korupce v Česku. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:19 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia

Krádeže za nouzového stavu se mají trestat přísněji jen tehdy, pokud věcně souvisí s pandemickou situací. Tak rozhodnul Nejvyšší soud. Jak se toto rozhodnutí dotkne neuzavřených kauz?

V neuzavřených kauzách se bude muset řešit, jestli trestný čin má skutečně souvislost s nouzovým stavem. Nejvyšší soud to blíže nespecifikoval, nicméně z minulosti víme, že se to může stát v případě povodní. Jestliže máte povodně a máte opuštěné domy a lidé tam jdou rabovat, tak to má jasný vztah k nouzové situaci. Za pandemického stavu si to lze představit, kdyby někdo ukradl roušky nebo respirátory v případě, že by jich byl nedostatek, nebo kdyby někdo ukradl očkovací látky.

Nejvyšší státní zastupitelství loni instruovalo státní zástupce, aby v době nouzového stavu navrhovali přísnější tresty. Proč?

Protože to vychází z trestního zákoníku, který na toto pamatuje. Měli jsme desítky soudů, které rozhodovaly v těchto věcech, a tato úprava na to dopadá. Nejvyšší soud předevčírem řekl, že je nutné to více vážit a použití kvalifikované skutkové podstaty bude spíše výjimečné než automatické.

Jak tento výklad trestního zákoníku Nejvyšším soudem ovlivní pandemický zákon?

To je dobrá otázka, jsem zvědav, jak pandemický zákon skončí a jak bude vypadat. Tak jak jsem ho viděl v době přípravy, tak pandemický zákon byl v tomto bodě naformulován legislativně velice nešťastně a asi by bylo těžké někoho stíhat za kvalifikovanou skutkovou podstatu.

Mohlo by se zdát, že kvůli pandemii usnuly různé korupční kauzy. Proč se stále oddaluje rozuzlení případu Čapí hnízdo?

Věc řeší kolega z Městského státního zastupitelství v Praze, takže dotaz by měl směřovat na něj. Když jsem tu věc měl na Nejvyšším státním zastupitelství, tak jsem nespotřeboval ani celou tříměsíční lhůtu na to, abych v dané věci rozhodl tak, jak mně velí zákon. To znamená, že je to skutečně na něm.

Jak jsme na tom s potíráním korupce? Které konkrétní kauzy se podařilo uzavřít v posledním roce?

Mám za to, že se daří kauzy uzavírat, například kauza odsouzeného (bývalého hejtmana Davida) Ratha. Máme zde otázku veřejných zakázek týkající se poměrně velkých věcí, jako je ROP Severozápad nebo další věci. Možná mediálně to tak nevypadá, a to z důvodu, že to jsou kauzy, které se v řízení před soudem z mnoha důvodu různě táhnou.

Vaší prioritou bylo prosadit nový zákon o státním zastupitelství. Proč jste dosud neuspěl?

Přiznám se, že v poslední době jsem s tím už ani uspět nechtěl, a to z toho důvodu, že v roce 2012 byl předložen komplexní zákon o státním zastupitelství, který na tu dobu byl velice dobrý, efektivní a relativně moderní. Bohužel nebyl přijat, postupem času byl stažen z Poslanecké sněmovny. Každý nový ministr, který přišel, tak zákon upravoval, až z něj zůstalo torzo. V současné chvíli bych byl velice rád, kdybychom se k zákonu o státním zastupitelství vrátili, tedy zřejmě až po volbách, ale abychom to řešili komplexně, takže znovu.