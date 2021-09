‚Nemohu to hodnotit.‘ Stříž se zatím nebude dotazovat na detaily rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupce Jaroslav Šaroch v úterý rozhodl o tom, že vrátí kauzu Čapí hnízdo policii k doplnění vyšetřování. Zdůvodnil to tím, že se objevily nové informace. O těch přitom už věděl v závěru července, verdikt ovšem sdělil až na konci lhůty v srpnu. „V tuto chvíli to nemůžu hodnotit nebo kritizovat,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. „Co bych udělal já, tak to nevím,“ dodává také. Praha 19:58 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bude Nejvyšší státní zastupitelství přezkoumávat, zda k rozhodnutí ze strany pana Šarocha nemohlo dojít dřív, když mělo informace od konce července? Vrchní státní zastupitelství řeklo, že věc bude chtít prošetřit kvůli tomu, zda nedošlo k pochybení.

K takovému kroku nemám oprávnění. Já nad Městským státním zastupitelstvím v Praze nevykonávám dohled, zatímco Vrchní státní zastupitelství v Praze ano, takže já takovou kompetenci nemám. Touto otázkou se tak nemůžu zabývat a vůbec se k tomu nedostanu.

Snad jedině v případě - a teď už hodně spekuluju - kdy by skutečně došlo k zastavení trestního stíhání. Ale zdůrazňuji, že je to spekulace. V tom případě bych přezkoumával rozhodnutí a zabýval bych se všemi aspekty, které to řízení provázely.

Ta časová lhůta, kterou městské státní zastupitelství řeklo, pro vás byla dostatečná? Nebudete kvůli ní žádat nějaké informace?

Nemohu to hodnotit, to je věcí dozorového státního zástupce, aby věc byla vyřešena bez průtahů. Odpovídá za to vedoucí státní zástupce, tedy městský státní zástupce v Praze. A dohledové je opět Vrchní státní zastupitelství v Praze. Takže já nemohu hodnotit kroky pana Šarocha ani časové souvislosti, které tu věc provázejí.

Takže jste neposílal na Městské státní zastupitelství žádný dopis?

Já se mohu maximálně zeptat na to, jaké lhůty hodlají ve věcech rozhodnout. Ale to pokud vím, naznačili v tiskové zprávě, že dávají policejnímu orgánu čtrnáct dnů na provedení těch úkonů. Takže kdyby se to táhlo nepřiměřeně dlouho, tak se mohu dotázat. Ale opět, nemohu to v tuto chvíli hodnotit nebo kritizovat.

‚Nemohu to říct‘

Nepřijde vám zvláštní, že o důvodech k tomu kroku, který pan Šaroch uvedl, věděl od konce července, ale verdikt řekl na konci srpna?

Tlačíte mě k vyjádření, nemohu to říct. Obecně je třeba se na to dívat, že on musí v kontextu všech dalších důkazů vyhodnotit, zda ty nové informace je potřeba provést formou důkazů či nikoliv. A kdy a v které fázi k tomu dospějeme, to už je jeho věc a jeho odpovědnost.

Věděl to od konce července - tak mohou vyvstávat pochybnosti...

On možná věděl, že se tam nějací svědci - a teď čerpám z veřejných informací - nabídli k tomu, aby vypověděli a asi tam k tomu měl i nějaká podání ze strany obhajoby. No a on si to musel vyhodnotit v kontextu důkazů, které už byly provedeny, zda vůbec takový důkaz proveden byl nebo nikoliv.

A vy byste na jeho místě postupoval stejně? Pokud byste měl informace, že nějací svědci chtějí vypovídat, nevyjadřoval byste se k tomu a udělal byste to až v tom šibeničním termínu, což byl konec srpna?

Co bych udělal já, tak to nevím, protože spis podrobně neznám a nejsem naštěstí na místě doktora Šarocha. Ale on nemusí vyhovět každému svědkovi, který chce vypovídat, a to se týká obecně každé věci. Můžete mít věc, která je tak důkazně jasná, že už žádný další výslech není zapotřebí, ale to jsou spekulativní dohady.

Když má být vyslýchaný Andrej Babiš mladší, ale policie u něj neprovedla znalecký posudek o jeho zdravotním stavu, jak může být brána jeho výpověď z hlediska důvěryhodnosti?

Zase to zobecním. Nechci hodnotit výpověď pana Andreje Babiše mladšího, ale obecně je třeba ke každé výpovědi přistupovat v rámci zásady volného hodnocení důkazů. To znamená, že je třeba přistoupit nejenom k obsahu té výpovědi, ale i tomu, kdo tu výpověď poskytl, za jakých okolností.

Zohledňuje se samozřejmě schopnost toho člověka vnímat ty okolnosti, které vypovídá, a to ať z důvodu věku, zdravotního stavu, nemoci. Jinak se přistupuje k hodnocení osoby, která má 90 let a trpí demencí a jinak se přistupuje k výpovědi zdravého člověka v produktivním věku. To jsou okolnosti, který si musí orgán činný v trestním řízení vyhodnotit sám.

Takže pan Šaroch může brát v potaz člověka, u kterého si není jistý, zda je zdravotně v pořádku, ačkoliv je to jeden z možných klíčových svědků?

Nevím, jestli je klíčový. Možná ano, možná ne, to opravdu nevím. Pokud by tam byly pochybnosti o zdravotním stavu, tak by se musel jeho zdravotní stav objektivizovat. Případně přezkoumat, ale to jsme hodně konkrétní.

Pokud ale máte vyslýchat někoho, kdo je důležitý svědek a mohou panovat obavy, jak na tom přesně zdravotně je, navíc se jeho zdravotní stav medializuje, tak jak se má k této výpovědi přistupovat?

Vy i já vycházíme z údajů, které jsou v médiích. Ale pan Šaroch se musí podívat, jestli má nějaké podklady ve spise k tomu, jak vypadá zdravotní stav konkrétního svědka. Musí posoudit, jestli ten jeho zdravotní stav může ovlivnit schopnost vypovídat a schopnost správně vnímat a podle toho musí postupovat dál - jak při hodnocení toho důrazu, tak při případném přezkumu toho jeho zdravotního stavu.

‚S panem Šarochem nekomunikuji‘

Neptal jste se pana Šarocha, jak chce rozhodnout?

Já s panem Šarochem nekomunikuji, protože k němu nemohu mít přímý vztah. Nejvyšší státní zastupitelství nevykonává žádný dohled a já pokud si mohu vyžádat informace, tak maximálně o době, kdy má rozhodnout.

Nemáte informace, že by se o věci rozhodlo před volbami?

Ne.

Pokud by se to nerozhodlo do 14. září, požadoval byste po městském státním zastupitelovi, aby vám vyjasnilo časový průběh té kauzy?

To bych asi požadoval. Ne po panu Šarochovi, ale po vedení Městského státního zastupitelství v Praze.

Na co konkrétně byste se ptal?

Ptal bych se jich, zda rozhodnou v nějakém konkrétním termínu, případně jaké důvody brání tomu rozhodnutí. Ovšem pokud tyto informace nevyplynou z veřejných sdělovacích prostředků.

Já se nechci tvářit, že o věci nevím a že čerpám vše z veřejně sdělovacích prostředků, ale na druhou stranu nežiju ve vzduchoprázdnu, a to, co Mětské státní zastupitelství vydá v tiskové zprávě, nebudu chtít, aby napsali i do dopisu mně. Kdyby tam byly nejasnosti, tak se na to zeptat mohu, ale jenom na časové souvislosti.

Andrej Babiš mladší si dal na twitter, že výslech bude 9. a 13. a Šaroch uvedl, že 14. rozhodne. Dá se to stihnout do té doby vyhodnotit?

To asi ne, ale to jsou závěry, které my si spolu můžeme říkat a je to logické, ale zda to tak bude, tak to mohu těžko potvrdit. Skutečně to nevím, nemám na to oprávnění, zda a jak bude rozhodnuto.