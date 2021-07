Nikdy se nestalo, abychom neměli nejvyššího státního zástupce, vláda selhala, tvrdí Šťastný

Česko je bez nejvyššího státního zástupce. Pavel Zeman odstoupil k 30. červnu, vláda se ale zatím návrhem na jmenování nového nezabývala, má to v plánu 12. července. K adeptovi, kterého vybrala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), se přitom přiklánějí i Piráti. „Zvolení prvního náměstka bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže je logickou volbou,“ hodnotí místopředseda ústavně právního výboru Jakub Michálek (Piráti). Praha 15:32 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ta soustava musí mít někoho ve svém čele. I když máme výhrady k jeho minulosti, jako je členství v KSČ nebo funkce vojenského prokurátora, bereme na vědomí, že to bylo před třiceti lety. A z poslední doby žádné výhrady k jeho práci na zastupitelství nejsou,“ říká Michálek k navrženému Střížovi.

A připomíná, že stávající vláda doposud nepřišla s novelou zákona o státních zastupitelstvích, která by zavedla systémové záruky nezávislosti zástupců.

„Vláda to měla ve svém programovém prohlášení, ale doteď se to nepodařilo. Nejlepším řešením by podle mě bylo, aby příští vláda urychleně předložila tento návrh zákona, byly stanoveny podmínky pro transparentní výběr a z toho vzešel řádný nástupce pánů Zemana a Stříže.“

Počkat na novou vládu?

Část opozice volá po tom, aby současný kabinet s volbou nového nejvyššího státního zástupce počkal až na výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Do té doby by měl zastupitelství vést pověřený zástupce.

To ale vzbuzuje obavy u předsedkyně stálé komise pro Ústavu poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD). „Na první pohled to zní líbivě a strašně demokraticky, ale je v tom veliká past. V tuto chvíli není jisté, že ta nová pověřená hlava bude mít všechny možnosti zásahu pro zajištění práva, spravedlnosti a důvěry v právo tak, jak jsme zvyklí. Že zkrátka nebude mít všechny kompetence.“

S tím Michálek souhlasí. Právě tento argument je podle něj důvodem, proč se Piráti rozhodli akceptovat návrh Marie Benešové.

Že je situace bezprecedentní, potvrzuje i viceprezident Unie státních zástupců Ondřej Šťastný: „Nikdy se nestalo, že by křeslo nejvyššího státního zástupce nebylo obsazeno a je otázkou, zda v některých úkonech vůbec může být zastoupen.“

Na tom se v tuto chvíli neshodnou ani právníci, a proto by celá věc v budoucnu mohla skončit před soudem.

„Vláda měla jeden a půl měsíce na to, aby vybrala nástupce Pavla Zemana, to je hodně dlouhá doba. A pakliže toho není z jakéhokoliv důvodu schopná, tak to lze do jisté míry interpretovat jako selhání výkonné moci,“ uzavírá.

