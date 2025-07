Nejvyšší státní zastupitelství má nově kanceláře v Praze. Podle Koudelky tím Bradáčová obchází zákon

Nejvyšší státní zastupitelství – instituce typická pro Brno – v tichosti otevřela své pražské kanceláře. Radiožurnál zjistil, že fungují od poloviny června v budově České pošty v Jindřišské ulici. Zázemí tam má i šéfka brněnského úřadu Lenka Bradáčová, která o kancelářích mluvila už v dubnu, těsně po svém nástupu do funkce. Pražské pracoviště podle ní úřad potřebuje. Exnáměstek Nejvyššího státního zastupitelství Zdeněk Koudelka novinku kritizuje. Praha/Brno 7:00 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zastupitelství v Brně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražské kanceláře už začínají fungovat. Zázemí tam má mít asi dvacítka státních zástupců a úředníků.

23:36 Bradáčová se chce zaměřit na dětskou kriminalitu. Roste agresivita i počet nejzávažnějších trestných činů Číst článek

„Nejvyššímu státnímu zastupitelství se v minulosti nedařilo přesvědčit pro práci ve vrcholné instituci veřejné žaloby nové státní zástupce se zázemím mimo Moravu. Cílem je přitom získat ty nejkvalitnější odborníky bez ohledu na jejich adresu bydliště,“ obhajuje pražské pracoviště mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý, podle kterého je sídlo v Brně někdy překážka.

Bývalý náměstek Nejvyššího státního zastupitelství ale tvrdí, že tím úřad pod vedením Lenky Bradáčové obchází zákon.

„Ministerstvo spravedlnosti může vyhláškou zřídit pouze pobočky okresních, krajských a vrchních státních zastupitelství, nikoliv nejvyššího státního zastupitelství. Lenka Bradáčová v téhle věci tedy opakovaně obešla zákon. Jednala nezákonně,“ říká exposlanec a někdejší náměstek Nejvyššího státního zastupitelství Zdeněk Koudelka, který tento rok kandiduje do Sněmovny jako nestraník za SPD.

Jasné mantinely

Nejvyšší státní zastupitelství se brání, že zákony neporušuje. Pobočka to podle něj není, v kancelářích není podatelna, není to ani kontaktní místo pro veřejnost.

Detašované pracoviště úřadu v Praze podle něj fungovalo neformálně už dřív, teď dostalo jasné mantinely. Nicméně Zdeněk Koudelka na porušení zákona trvá, a řekl, že kvůli tomu podal trestní oznámení.

Výměnu prostor posvětila v dubnu vládní dislokační komise. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že za něj návrh v březnu schválil Radomír Daňhel, náměstek, který rezignoval s bývalým ministrem Pavlem Blažkem kvůli bitcoinové kauze. S novou šéfkou ministerstva Evou Decroix z ODS se podle mluvčího Lenka Bradáčová ještě oficiálně pracovně nesešla.

6:13 Kyberkriminalita či lepší předávání informací. To jsou úkoly pro Bradáčovou, míní Zeman Číst článek

Nejvyšší státní zástupkyně bude podle Petra Malého střídavě pracovat z Brna i z Prahy. Do hlavního města se také přesune část stávajících žalobců, kteří bydlí v Čechách a budou chtít do Prahy. Doplnit by je mohli i nově příchozí státní zástupci.

Zázemí tam mají mít třeba i lidé z Eurojustu nebo stážisté z nižších státních zastupitelství. V kancelářích dřív pracovali zaměstnanci České pošty.

„Celkem se pro nejvyšší státní zastupitelství jedná v různých patrech o sedmnáct kanceláří, je tam ještě zasedací místnost, kuchyňka, sociální zařízení a podobně. Plus parkovací místa ve vnitrobloku. Co se týká České pošty, tak dříve v těchto prostorách pracovalo celkem 24 pracovníků, ti se přestěhovali v rámci budovy,“ říká mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Žalobci si od pražského pracoviště slibují úsporu v řádu sta tisíců korun, které by jinak dali za dojíždění. České poště budou platit nájem. Podle registru smluv to vychází na 300 tisíc měsíčně, za dva roky tedy na sedm milionů korun bez DPH. Kanceláře mají být plně obsazené do konce letoška.

Na Nejvyšším státním zastupitelství byly z Moravy za posledních 20 let víc než dvě třetiny žalobců. Přitom v tuzemsku je mnohem víc státních zástupců z Čech. V Čechách působí podle dat úřadu asi 780 žalobců, na Moravě něco přes 400.