Nejvyšší volební účast byla na Opavsku. Novým senátorem tam zvolili primátora Opavy Navrátila

Novým senátorem na Opavsku bude primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO). Porazil dosavadního senátora Herberta Paveru (TOP 09) o více než 6,5 tisíce hlasů. Navrátil žádal volby kvůli povodním odložit. Nakonec má ale Opavsko celorepublikově největší volební účast ve druhém kole. „Neodložení voleb hodně lidí, kteří volí hnutí ANO, naštvalo, protože měli pocit, že na ně vláda kašle. Mohlo to mít tento mobilizační efekt," hodnotí politolog Jakub Lysek. Opava 21:09 28. září 2024

Extrémní povodní zasažené Opavsko zaznamenalo paradoxně nejvyšší volební účast v celé republice. K volebním urnám se tam vydalo ve druhém kole senátních voleb 23,3 procenta voličů – celkově jich v regionu k volebním urnám dorazilo téměř 24 tisíc. Přitom ještě před dvěma týdny se Opavskem prohnala povodeň, která ničila města i obce.

Podle Jakuba Lyska z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mohly mít paradoxně právě povodně na voliče mobilizační efekt. „Ti lidé často mají pocit, že na ně vláda kašle. A teď, když se neodložily volby ani kvůli takové živelní katastrofě, tak to vnímali dost negativně. I proto se zřejmě spojili a prostě to takhle dali vládě najevo,“ hodnotí Lysek rekordní volební účast.

Více než 63,68 procenta voličů – více než 15 tisíc lidí – podpořilo kandidáta hnutí ANO, primátora města Opava Tomáše Navrátila. Naopak neúspěch zaznamenal dosavadní senátor Herbert Pavera (TOP 09), kterému dalo hlas jen více než 8 tisíc lidí.

„Ve volebním obvodu Opavsko, stejně jako v Moravskoslezském kraji, obecně vyhrávají kandidáti opozičního hnutí ANO. Takže není divu, že voliči chtěli někoho právě z této části politického spektra. Primátor Navrátil byl navíc velmi vidět během povodní, ukázal se jako dobrý krizový manažer, takže si myslím, že tohle mu velmi prospělo a kandidát za TOP 09 Herbert Pavera to měl tedy velmi těžké,“ hodnotí výsledek voleb Lysek.

Že hrály povodně svou roli, si myslí i senátor Pavera, kterému se mandát uhájit nepodařilo. „Rozhodla na jedné straně blbá nálada a taky – co si budeme nalhávat – i povodně. Kdyby nebyly povodně, neříkám, že bych vyhrál, ale byl by ten souboj určitě vyrovnanější. Tím, že pan primátor byl opravdu vidět, byl celou dobu u toho, řídil krizový štáb, tak mu to velmi pomohlo,“ hodnotí výsledek pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál končící senátor s tím, že přeje svému nástupci ve funkci mnoho úspěchů.

Navrátil cítí podle svých slov euforii z volebního vítězství, které po výsledcích prvního kola podle svých slov s pokorou očekával. Přesto si stále stojí za tím, že měly být volby odložené, jak původně žádal. „Přestože jsem vyhrál, myslím si, že ten nouzový stav měl v Moravskoslezském kraji být vyhlášený,“ konstatuje.

Tři funkce

Tím, že získal mandát senátora, má primátor Opavy Navrátil již třetí funkci – před týdnem se totiž dostal na kandidátce hnutí ANO také do krajského zastupitelstva. Jak pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál připustil, všechny funkce si chce ponechat.

„Od začátku jsem do toho s tím šel. A říkal jsem to, aby to lidé věděli. Chci zůstat primátorem, protože chci propojit výkonnou a zákonodárnou funkci. Aby se na celostátní úrovni připravovaly zákony, které my tady provádíme,“ vysvětluje Navrátil svůj záměr.

Kumulace těchto funkcí není zásadně problematická ani podle politologa Lyska, který v propojení funkcí lokálního politika a senátora vidí i své výhody. „Spousta senátorů, kteří jsou pracovití, dokáže opravovat zákony tak, aby nezatížily lokální samosprávu a kraje. Protože byrokracie jde z centrální vlády do regionů strašně moc. Takže je dobře, že je tam aspoň nějaký hlas, který dokáže tyto zákony tímto způsobem poupravit,“ vysvětluje Lysek.

„Znám historicky spoustu případů senátorů z ČSSD i ODS, kteří byli zároveň primátory, a kteří toho proto dokázali udělat v této oblasti strašně moc. Ale záleží, jaký bude tento konkrétní kandidát. Apriori v této kombinaci funkcí nevidím nějaký problém,“ dodává.

Právě na zjednodušování legislativy se chce podle svých slov Navrátil v Senátu zaměřit. Dalšími tématy, kterým se chce věnovat, je sociální politika, bydlení pro mladé a péče o seniory.