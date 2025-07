Nejzatíženější turistická trasa na Šumavě přestává být zábava, říká šéf národního parku Hubený

Kvilda, prameny Vltavy nebo Plešné jezero, to jsou místa, kde nikdy nebudete sami. Taky Šumava trpí takzvaným overturismem, kterému se věnujeme v našem seriálu. Některé lokality, které byly dříve dostupné jen pěším návštěvníkům, zažívají v létě nápor turistů i kvůli rozvoji elektrokol. Cyklisty vyvezou do míst, kam by bez motoru na Šumavě vyšlápli jen stěží. Kvilda 15:25 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řeka Vltava | Zdroj: Shutterstock

Vaška a Hanku z Prachatic potkávám na výletě na elektrokolech. „Trochu jsem se bránila, nicméně je to skvělý, je to boží,“ říká se smíchem Hanka a dodává v čem je výhoda, „do kopce nemusíte tak úplně šlapat za své. A proč si to neulehčit a nevnímat okolní krásu Šumavy, že?“

„Nejzatíženější turistická trasa na Šumavě přestává být zábava pro pěší i pro cyklisty," říká ředitel Národního parku

„Mám svoje kolo, ale zlom přišel s tím, když jsem manželce pořídil elektrokolo a přestal jsem jí stačit, takže pak jsem ho koupil taky. Takže s kamarádem jezdím za své a s manželkou jezdíme na elektrokole, protože to je takový hezčí výlet. Není tak sportovní, ale hezčí,“ hodnotí Vašek.

Pro pěší i pro cyklisty

Teď už jsme na jedné z nejfrekventovanějších a taky nejmalebnějších cyklostezek Šumavy. Jsme v úseku mezi Stožcem a Novou Pecí. Tady cyklostezka vede podél meandrů. Tato stezka patří k jedné z nejvytíženějších.

„Je to dobrý asfalt a táhne se několik kilometrů, takže nejen cyklisti, ale i bruslaři to mají rádi a je to skoro rovina. Pocitově bychom asi řekli všichni, že cyklistů trochu přibylo, hlavně kvůli elektrokolům, protože se dostanou s těmi elektrokoly přece jenom dál. V tomto ohledu si myslím, že ti cyklisti jsou ta agresivnější část turistické populace,“ konstatuje ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Stojíme na krásné asfaltové silnici, mohou tu projíždět bruslaři, maminky s kočárky. Známe i přetíženou cyklostezku z Modravy podél Roklanského potoka. „Jak je Šumava dobrá pro pěšáky, jak je dobrá i pro cyklisty. Na Modravě to je nejzatíženější turistická trasa, kterou máme. Tam se ročně pohybuje přes 130 tisíc lidí. To je opravdu hodně. A to už potom přestává být zábava jak pro pěšáky, tak i pro ty cyklisty. Toto je místo, kde cyklisti převyšují nad pěšáky, což pořád ještě neplatí pro celou Šumavu,“ uzavírá Pavel Hubený.

Vedou šumavské „highlighty“

Jitka, Lukáš a Emička od Mnichova Hradiště přijeli sem na Šumavu. Jsme teď v Nové Peci a skupinka vyráží na trasu. „Jedeme kolem Lipna, nějakých 90 kilometrů, a vyrazili jsme z Horní Plané,“ popisuje Jitka. Je to lepší volba než přeplněná Vltavská stezka, souhlasí mluvčí šumavského parku Jan Dvořák. Snahou je turisty rozptýlit mimo ta hlavní centra.

„Lidé samozřejmě hledají ty highlighty, když sem přijíždějí. To znamená, že přijedou sem na tu Vltavskou, na tu Modravu atd. a tam se pohybují. Takže tam se kumuluje ta návštěvnost. Ale my se snažíme propagovat ty části, které nejsou až tak známé, a snažíme se hlavně lidi dostat do chráněné krajinné oblasti, protože ta sama je ještě pro mnohé neobjeveným cílem. A navíc ještě to Pošumaví. Ale přesto pořád Šumava, ty horní partie a ty highlighty jsou IN,“ potvrzuje Jan Dvořák.

Elektrokola budou cyklistice dominovat určitě i v nadcházejících letech. Tento trend už se nedá nijak zvrátit. Co je ale důležité, aby se cyklisti a turisti mezi sebou domluvili a respektovali. Poslechněte si audio výše.