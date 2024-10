Nekritičtí k Izraeli, vůči Rusku naopak. Naše politika v zahraničí může být nesrozumitelná, míní Petříček

Je politicky a diplomaticky správné, když český prezident veřejně říká, že Ukrajina musí přijmout fakt, že nezíská zpátky veškeré své území? A o čem svědčí návrat českého velvyslance do Ruska? „Nelze očekávat zásadní zlom ve vztazích. Nedojde k oteplení, jsou skutečně na bodu mrazu a myslím, že tam i dlouhodobě zůstanou,“ říká Tomáš Petříček, poradce prezidenta a bývalý ministr zahraničí. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:44 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček, poradce prezidenta a bývalý ministr zahraničí | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Teď se vás budu ptát jako bývalého ministra zahraničí ČR. Jak je podle vás ve světě v současné době vnímána zahraniční politika Česka? Je vnímána jako konzistentní?

Myslím, že je vnímána poměrně konzistentně. Jsou tam samozřejmě body, kde u některých partnerů může naše zahraniční politika působit trochu nesrozumitelně.

V čem třeba?

Myslím si, že v tradičních tématech jako je ochrana lidských práv.

Můžeme se dostávat k pohledu, jakým způsobem je používáme a vůči kterým partnerům jde toto téma do pozadí. Nechci teď rozvádět do detailů.

Poprosil bych o rozvedení, jestli konkrétně můžete říci v čem? Jeden nebo dva příklady.

Myslím si, že třeba v oblasti Blízkého východu je naše pozice často velmi nekritická. Naprosto srozumitelná je naopak ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině. Myslím, že bychom se zde měli zamyslet nad tím, jak být schopni naplňovat normy a mezinárodní pravidla, která chceme, aby se respektovala univerzálně, tak, abychom byli skutečně schopni o tom hovořit i s našimi nejbližšími partnery.

To znamená, že podle vás by Česko mělo být kritičtější k Izraeli?

Nemyslím že kritičtější, ale měli bychom být schopni vnímat i humanitární situaci, která dnes je v Pásmu Gazy, kde jsou dva miliony lidí bez domova, přesídlení.

Situace tam je velmi špatná. Nakonec i naši nejbližší partneři, ať už jsou to Spojené státy, Velká Británie, vyzývají izraelskou vládu, aby situaci pomohla řešit.

Jedna věc je právo Izraele na obranu proti teroristickým hnutím, jako je Hamás, Hizballáh, to nikdo nezpochybňuje. Ale zároveň bychom měli izraelskou vládu žádat, aby nepřispívala ke zhoršování humanitární situace, která postihuje statisíce lidí.

Obnovený kontakt s Ruskem

Jako příklad toho, kde je česká pozice jasná, jste uváděl vztah k Rusku a k Ukrajině. Na druhé straně prezident Petr Pavel, kterému mimochodem radíte v zahraniční politice, na konci září v rozhovoru pro The New York Times řekl, že „Ukrajina musí být realistická ohledně svých cílů a přijmout, že její část by mohla dočasně zůstat pod ruskou kontrolou“. Jde to dohromady s veřejně deklarovanou českou podporu Ukrajině?

Prezident Pavel je člověk, který dlouhodobě Ukrajinu podporuje. Stojí za, řekl bych, úspěšnou muniční iniciativou, je pro členství Ukrajiny v NATO a EU, velmi aktivně se zapojuje do mezinárodních jednání na podporu Ukrajiny. Tak si myslím, že v jeho případě nelze pochybovat, na které straně v tomto konfliktu stojí. Jednoznačně stojí za Ukrajinou.

Možná se zeptám jinak: jestli je politicky správné takto mluvit?

Řekl bych, že by bylo vhodné doplnit, že tím, kdo by měl být ještě realističtější než Ukrajina, tak je Rusko. Rusko by si také mělo uvědomit, že není schopno dosáhnout svých cílů, kvůli kterým rozpoutalo tuto nejkrvavější válku posledních mnoha desetiletí v Evropě. Že si není schopno vojenskou cestou zajistit kontrolu nad celou Ukrajinou, že možná náklady, které ten konflikt pro něj bude dlouhodobě znamenat, mohou přispět k dalšímu pádu Ruska.

Rusko je upadající mocnost. Je to revizionistická mocnost, která se snaží měnit pravidla mezinárodních vztahů, mezinárodní geopolitickou situaci, ale to je také do jisté míry projev zaostávání Ruska. To všechno se bude válkou na Ukrajině zhoršovat. Ten realismus by měl být na obou dvou stranách, ale v první řadě na straně Ruska.

Jestli dojde k situaci, kdy část Ukrajiny bude nějakou dobu pod ruskou kontrolou? Je to možné. Je to potřeba se i na to připravovat, hovořit o tom. A myslím, že to bylo to, co chtěl prezident Pavel říct: buďme připraveni na možné scénáře dalšího vývoje i proto, abychom potom nebyli zaskočeni.

České ministerstvo zahraničí v úterý oficiálně oznámilo, že novým českým velvyslancem v Moskvě bude Daniel Koštoval a že by se měl úřadu ujmout v prvních měsících roku 2025. Daniel Koštoval už obdržel souhlas od přijímací země, tedy od Ruska. Jaký je toto signál? O čem to svědčí?

V minulosti jsem byl k tomuto kroku skeptický, nicméně respektuji, že nakonec představitelé ministerstva zahraničních věcí, Úřadu vlády a nakonec i prezidentská kancelář souhlasili s vysláním nového velvyslance do Moskvy.

Myslím, že to nesvědčí o ničem jiném, než že udržujeme bilaterální diplomatické vztahy s Ruskem. Jsem toho názoru, že nelze očekávat nějaký zásadní zlom ve vztazích. Nedojde k nějakému oteplení, jsou skutečně na bodu mrazu a myslím, že tam i dlouhodobě zůstanou.

