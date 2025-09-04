Nekrmte toulavé kočky, varuje Rokytnice v Orlických horách. Město řeší jejich přemnožení

Vedení Rokytnice v Orlických horách vyzývá obyvatele města, aby nekrmili toulavé kočky. Chce tím zabránit jejich přemnožení. Kvůli krmení se teď kočky podle zástupců města začínají zdržovat v lokalitách, kde nejsou pod kontrolou a zvyšuje se tím i riziko šíření nemocí. Podle Aloisie Sandhausové ze spolku Společně srdcem pro zvířata není péče o toulavé a opuštěné kočky v Česku dostatečně zajištěna.

Rokytnice v Orlických horách Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Domácí kočky v Chorvatsku.

Rokytnice v Orlických horách se snaží zabránit přemnožení koček (ilustrační foto) | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

Aloisie Sandhausová, majitelka útulku koček ze spolku Srdečně srdcem pro zvířata, upozorňuje na nutnost kočky kastrovat. „Největší problém je s přemnožeností. Jediná humánní cesta regulace koček je kastrace. Jiná cesta tady není. Pokud lidé nezačnou kastrovat, tak za chvíli množství koček neutáhnou ani útulky,“ upozorňuje Sandhausová.

Město na svém webu varovalo své občany před krmením těchto koček. „I když je krmení těchto zvířat vedeno dobrým úmyslem, bohužel tím často nevědomky zhoršujeme jejich situaci. Kočky se začnou zdržovat v lokalitě, kde nejsou pod kontrolou. Dochází k přemnožení, protože nejsou kastrované a zvyšuje se riziko šíření nemocí,varuje město na webu.

Jiří Hofman Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme