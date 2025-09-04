Nekrmte toulavé kočky, varuje Rokytnice v Orlických horách. Město řeší jejich přemnožení
Vedení Rokytnice v Orlických horách vyzývá obyvatele města, aby nekrmili toulavé kočky. Chce tím zabránit jejich přemnožení. Kvůli krmení se teď kočky podle zástupců města začínají zdržovat v lokalitách, kde nejsou pod kontrolou a zvyšuje se tím i riziko šíření nemocí. Podle Aloisie Sandhausové ze spolku Společně srdcem pro zvířata není péče o toulavé a opuštěné kočky v Česku dostatečně zajištěna.
Aloisie Sandhausová, majitelka útulku koček ze spolku Srdečně srdcem pro zvířata, upozorňuje na nutnost kočky kastrovat. „Největší problém je s přemnožeností. Jediná humánní cesta regulace koček je kastrace. Jiná cesta tady není. Pokud lidé nezačnou kastrovat, tak za chvíli množství koček neutáhnou ani útulky,“ upozorňuje Sandhausová.
Město na svém webu varovalo své občany před krmením těchto koček. „I když je krmení těchto zvířat vedeno dobrým úmyslem, bohužel tím často nevědomky zhoršujeme jejich situaci. Kočky se začnou zdržovat v lokalitě, kde nejsou pod kontrolou. Dochází k přemnožení, protože nejsou kastrované a zvyšuje se riziko šíření nemocí,“ varuje město na webu.