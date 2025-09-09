Někteří žáci v Liberci měli o týden delší prázdniny. Rekonstrukce základní školy Švermova se zpozdila
Školní rok zahájila už i poslední škola v Liberci, základní škola Švermova. Opožděný začátek roku zavinilo zpoždění rekonstrukce, děti tak měly o týden delší prázdniny. Prvňáčci ale měli adaptační program a pro děti z prvního stupně škola připravila příměstský tábor. V tomto týdnu se budou žáci i učitelé ve škole postupně zabydlovat. Od úterý už funguje taky ranní družina, která rodičům nejvíc chyběla.
„Musím chodit na půl devátou. Musela jsem se v práci domluvit a buď si to nadělám, anebo si vezmu dovolenou,“ říká paní Veronika, která má dceru ve druhé třídě. O týden delší prázdniny jí zkomplikovaly pracovní režim.
Škola pro děti z prvního stupně sice připravila na první zářijový týden náhradní program, ranní družina ale funguje až od úterý. Školní rok žáci společně s učiteli zahájí projektovým týdnem, popisuje ředitelka školy Lenka Řebíčková. „Čekáme ještě na nějaký nábytek do kabinetu, musí se zprovoznit přístupový systém,“ vysvětluje ředitelka.
Jdeme se podívat do jedné z odborných učeben, těch vzniklo celkem devět. „Tady je učebna robotiky, k robotice samozřejmě patří různí robůtci, ale taky základy programování i problematika 3D tisku,“ přibližuje Řebíčková.
Škola má nově taky učebnu pro výuku jazyků, přírodních věd nebo pracovních činností a výtvarné výchovy. V budově jsou kompletně nové rozvody i IT vybavení. Díky němu mohla škola změnit například znělku zvonění.
Nové třídy
Žáci a učitelé už se sice do školy vrátili, rekonstrukce ale ještě není hotová, ještě zhruba rok budou dělníci pracovat na opravě pavilonu C. Tam jsou aktuálně tělocvičny a taky nevyužívaná bazénová hala.
„Tělocvičny, tam se bude vyměňovat jen osvětlení a u bazénové haly přibude šest tříd,“ říká ředitelka školy.
My jsme teď přímo v plaveckém bazénu, který už je téměř dvacet let mimo provoz a tady v těch prostorách by tedy do budoucna měly vzniknout nové třídy. „Půjde o kmenové třídy a předpokládáme, že tady by byla část prvního stupně, první až třetí třídy a čtvrťáci a páťáci by pak byli v pavilonu A,“ doplňuje ředitelka.
Nové třídy v bývalém bazénu by měly být celkem pro 180 dětí. Podle magistrátu jsou kapacity potřeba vzhledem k nově vznikajícím bytovým domům v blízkosti školy.