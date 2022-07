Agrofertu už nebude stát nic dalšího vyplácet. Naopak firma bude peníze vracet, zdůrazňuje ministr Nekula

Evropská komise ukončila audit ke střetu zájmů expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a v dopise požádali české kolegy, aby je informovali o tom, jak se v Česku neoprávněné dotace vymáhají. Vyplývá to z dopisu, který má redakce iROZHLAS.cz k dispozici. „Teď už víme jednoznačně, jak na tom jsme, a stát nebude nic dalšího vyplácet. Naopak Agrofert bude vracet,“ zdůrazňuje ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Praha 19:30 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská komise ukončila audit ke střetu zájmů expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a v dopise požádali české kolegy, aby je informovali o tom, jak se v Česku neoprávněné dotace vymáhají (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ministra by se jen v případě zemědělských dotací mělo jednat až o 4,5 miliardy korun. Připomíná také, že Státní zemědělský intervenční fond z předběžné opatrnosti pozastavil vyplácení u řady dotačních smluv, i když byly podepsány. A podle právního výkladu, který má fond k dispozici, by se měly vracet i takzvané nárokové dotace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Petra Dudka. Hostem je Zdeněk Nekula, ministr zemědělství z KDU-ČSL

„Půjdeme standardním způsobem. Bude výzva k vrácení dotací a předpokládám, že Agrofert se asi bude chtít odvolávat. Nedělám si iluze, bude tu řada soudních sporů a docela velká právní bitva,“ předvídá ministr.

V rámci rozpočtových úspor se ale Nekula chce zaměřit na zemědělské dotace jako celek, včetně jejich struktury.

Audit Babišova střetu Brusel ukončil, chce ale další informace. Češi musí napsat, až Agrofert vrátí dotace Číst článek

„České zemědělství bude za letošní rok v historicky rekordním zisku. Je to už takových folklór zemědělských činovníků z Agrární komory, Zemědělského svazu a dalších, kteří naříkají, jak se mají špatně a chtějí další dotace. Ale realita je jiná,“ tvrdí ministr.

Připouští, že zemědělcům vzrostly náklady, ovšem jejich výnosy prý ještě daleko více.

„V resortu máme přes 290 dotačních titulů, to je neskutečný moloch. Musíme se podívat, zda není třeba některé tituly ukončit nebo zracionalizovat. Méně dotačních titulů a cíleně to, co potřebujeme – ne sypat peníze tam, kde jsou v zisku,“ plánuje.

Pestřejší lesy

České Švýcarsko od neděle sužuje rozsáhlý požár, který se rozšířil na území o rozloze téměř tisíc hektarů. V boji s ohněm pomáhají i těžké těžební stroje, které v lese vytvářejí protipožární pásy.

„Od velitele zásahu máme potvrzené, že velice účinně pomohly a jsou jedním z důležitých opatření, které brání šíření požáru,“ konstatuje Nekula.

Těžká lesnická technika byla nasazena až v úterý v podvečer, protože jde o území národního parku a rozhoduje o tom velitel zásahu.

Na nebezpečí požáru v souvislosti s kůrovcem jsme upozorňovali, ale vysmáli se nám, říká Linhart Číst článek

„V 19 hodin byl vznesen požadavek a za necelé dvě hodiny byl první stroj na místě. Celkem jsme nasadili pět harvestorů a tempo je obrovské,“ popisuje ministr.

Zároveň ale zdůrazňuje, že oheň se šíří nejen korunami stromů, ale například i přes spadané jehličí nebo kořeny. Právě proto oheň překonal i 80 metrů široký výsek podél silnice z Hřenska na Mezní Louku, jak upozornil programový ředitel Hnutí DUHA Vojtěch Kotecký.

„Protipožární pásy hodně pomohly, aby se požár nešířil, a hasiči s vrtulníky a letouny kropí ta nejpostiženější místa. Ale nad budoucími opatřeními je třeba se zamyslet, nedokážu si představit, že bychom kolem všech cest vyrubali tak široké pásy,“ připouští Nekula.

Podle některých názorů se požár v parku rychle rozšířil i kvůli v lese ponechanému kůrovcovému dříví. Nekula ovšem namítá, že národní parky existují proto, aby se v nich hospodařilo co nejméně.

I v souvislosti s klimatickou změnou je prý nyní třeba vysadit pestřejší a odolnější lesy. „Za loňský rok byl vytvořen rekord 244 milionů nově vysazených stromů a z toho dvě třetiny byly listnaté. Úplně otáčíme kormidlem, je to obrovský úkol a daří se nám to,“ míní.

O kolik klesne rozpočet ministerstva zemědělství? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.