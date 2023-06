Nekula hledal kompromisy, chválí Agrární komora. Opozice ho označila za ‚neviditelného ministra‘

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) končí jako ministr zemědělství, rezignovat má na konci června. Na postu ho má nahradit současný šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný. „Neměl ve vládě jednoduchou pozici,“ komentuje působení Nekuly pro Radiožurnál Agrární komora. Podle opozice ale jako ministr neodvedl dobrou práci. Praha 17:37 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Končící ministr zemědělství Zdeněk Nekula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zdeněk Nekula mi předal svoji rezignaci na pozici ministra zemědělství. Respektuji právo KDU-ČSL navrhnout kandidáta na tento post. Marek Výborný je zkušený politik s vysokým morálním kreditem, který by byl pro vládu velkou posilou,“ uvedl na twitteru premiér Petr Fiala (ODS).

„Před novým ministrem zemědělství stojí úkoly, které nejsou jednoduché. Musí intenzivně pracovat na zlevnění potravin a pomoci tak s dalším snížením inflace, která trápí občany. Věřím ale, že v této důležité misi obstojí,“ pokračoval Fiala.

Změnu na postu ministra zemědělství komentoval i předseda strany KDU-ČSL Marian Jurečka. Výborný je podle něj člověk s manažerskou i politickou zkušeností. „Myslím si, že je to člověk, který zároveň i taky posílí vládní tým KDU-ČSL nejenom pro oblast zemědělství, ale i pro obecné diskuze,“ popsal pro Radiožurnál.

„Marek Výborný je skvělý politik a jsem přesvědčena, že ministerstvo zemědělství by v něm získalo člověka, který by řešil problémy resortu, zejména ceny potravin a chování agrobaronů. To se Zdeňku Nekulovi bohužel nedařilo,“ uvedla k výměně ministrů Markéta Pekarová Adamová (TOP-09).

Opozice konec Nekuly ve funkci vítá. „Je to ministr, který nemluvil ve sněmovně, neargumentoval, nic nedělal, neřešil žádné problémy v zemědělství, takže jako by tam nebyl. Ten člověk asi dva roky nefungoval a já si myslím, že dobře, že ho pětikoalice mění, protože zemědělství potřebuje pomoc a kam se v zemědělství podíváte, tam jsou nějaké problémy,“ vysvětlil Radim Fiala (SPD).

Souhlasí s ním i předsedkyně nejsilnějšího sněmovního klubu Alena Schillerová (ANO), Nekula podle ní nebyl dobrý ministr. „Byl asi rok neviditelným ministrem, takovou paní Columbovou vlády. Až když se na něho začaly sypat problémy, zejména s růstem potravin, tak začal něco dělat, ale bylo to vždycky šlapání slona v porcelánu,“ upřesnila.

Nenaplnění cílů vlády

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza změnu v čele ministerstva zemědělství vítá. Prouza Radiožurnálu řekl, že současný ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL nenaplnil cíle vlády, například jednodušší podnikání pro drobné zemědělce nebo podporu volného trhu.

„Nový ministr bude muset škrtnout deset miliard dotací, což vůbec nebude jednoduchý politický úkol. Bude potřeba umět mluvit i s opozicí a Marek Výborný je politik, který tohle umí velice dobře,“ komentoval situaci.

Rezignace ministra zemědělství Nekuly není překvapení ani pro Zemědělský svaz. Podle předsedy svazu Martina Pýchy končící šéf rezortu nekomunikoval dobře. Úspěšně ale zvládl české předsednictví Radě Evropské unie. Pýcha taky ocenil, že Nekula upozorňoval na vliv obchodních řetězců na cenu zemědělských výrobků. Od nového ministra Marka Výborného z KDU-ČSL očekává Martin Pýcha stabilizaci zemědělské politiky.

Agrární komora práci končícího ministra zemědělství ocenila. Podle mluvčí komory Barbory Pánkové se v čele rezortu snažil hledat kompromisy a taky vyvracet mýty o tom, že za zdražování potravin můžou zemědělci. Ne vždy se ale podle ní Nekulovi dařilo svá rozhodnutí dobře komunikovat.

„Jsme si nicméně vědomi, že ani ministr zemědělství neměl ve vládě jednoduchou pozici a byl vázaný politickými rozhodnutími pětikoalice. Od nového ministra zemědělství tedy očekáváme aktivní přístup k řešení problému a větší důraz na specifika českého agrárního sektoru při zachování dostatečného rozsahu financování,“ doplnila za Agrární komoru Barbora Pánková.

Asociace soukromého zemědělství hodnotí Nekulovy kroky převážně kladně. Podle jejího šéfa Jaroslava Šebka je odchod ministra překvapivý. Vyzdvihl hlavně Nekulův přístup k menším zemědělcům. „Zejména oceňuji to, že neustoupil tlakům, které šly třeba ze strany agrární komory, nebo zemědělského svazu na to, aby se zvrátila plánovaná podpora menším zemědělským subjektům, kterých je teď v České republice nejvíce,“ popsal.