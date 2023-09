Nikdo neví, kolik je v Česku nelegálních migrantů. Čísla mluví jen o záchytech, upozorňuje expert

Kolik lidí pobývá v Česku nelegálně, nemá nikdo přehled, upozorňuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce sociální geograf Dušan Drbohlav z katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy a vedoucí centra Geomigrace. „Někdy se objevují informace o tom, že v Česku máme tolik a tolik nelegálně působících migrantů. Ty ale vycházejí pouze z počtu lidí zachycených,“ upozorňuje. Praha 19:33 16. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Migranti, kteří byli zachráněni z člunu ve Středozemním moři, vystupují ze španělského záchranného plavidla po jejich příjezdu do přístavu Malaga | Foto: Jesus Merida | Zdroj: Sipa USA/Reuters

Kolik se v Evropské unii pohybuje nelegálních migrantů?

Odhaduje se, že to jsou tři až čtyři miliony lidí. Máme i čísla pro Česko, ale ta jsou spíše tragikomická.

Když se výzkumníci ptali expertů v Česku, kteří by to přece měli vědět nejlépe, tak jim vyšlo rozmezí mezi 15 a 30 tisíci lidí. A to bylo před deseti lety, takže se to posunulo. Ale ukazuje to, že ani experti u nás často neví, kolik se tady pohybuje neoprávněně působících migrantů.

Kdo jsou ti experti v Česku, kterých se výzkumníci ptali?

Odpovídali akademici, kteří zkoumají migraci. Byli to ministerští úředníci, reprezentanti mezinárodních organizaci i nevládního sektoru, tedy ti, kteří na různých pozicích pracují s migranty a měli by mít o situaci přehled.

Rozumím správně, že za posledních deset nemáme lepší relevantní informace?

Ano, rozumíte tomu naprosto správně. Základní výzkum jsme nedělali a nevím o dalším výzkumu, který by to zjišťoval a dal nám spolehlivější údaje. Čísla nemáme. Tudíž to nevyčteme z přidružených statistik.

Někdy se objevují informace o tom, že v Česku máme tolik a tolik nelegálně působících migrantů. Ty ale vycházejí pouze z počtu lidí zachycených. Je to výsek reality. A já ani nikdo jiný neví, zda je to trend, nebo zda jejich počet skutečně narůstá. Anebo je to důsledek zvýšené aktivity těch složek, které to mají kontrolovat.

V poslední době byla zvýšená ostraha na hranicích.

Ano. Pokud máme nastavený kontrolní mechanismus, tak můžeme potom říct, že třeba narůstá nějaký trend. Ale pozor, my nevíme, jestli ti zachycení lidé byli v tranzitu, anebo tady měli skončit. Mohli jít dál a my nevíme, kde se zastaví. Ani ze zachycení na hranicích nemůžeme tvrdit, že u nás roste počet nelegálních migrantů.

Tři trasy

Kudy teď vedou hlavní migrační trasy pro nelegální migranty a převaděče?

Mluví se o dvou hlavních trasách do Evropy. Je to balkánská cesta, východní, která se dělí na typicky balkánskou, anebo turecko-řeckou. A pak je tu trasa středomořská.

Východní trasu volí především Afghánci, Syřané, lidé ze středního východu a Asiaté. Středomořskou volí hlavně Afričané, kteří končí v Itálii, dříve to bylo Řecko.

Četla jsem, že se v poslední době začíná čím dál víc používat třetí trasa, která vede ze Senegalu, respektive ze západu Afriky.

Ano, ta cílí na Španělsko a Kanárské ostrovy. Ale není kvantitativně tak významná jako předchozí dvě trasy. Vždycky čas od času vyhřezne a potom jsou především Kanárské ostrovy zavaleny. A ano, startuje se ze Senegalu.

