Kilometry plotu kolem Litošic. Přes zákaz úřadu firma dál buduje masivní ohrady

Lidé v Litošicích na Pardubicku si stěžují na firmu, která vlastní okolní lesy na úpatí Železných hor. Začala si je totiž oplocovat a ohradila už stovky hektarů. Krajina se tak stává neprůchodnou pro lidi i pro migrující zvěř. Podle stavebního úřadu jde o nelegální stavbu, ploty ale dál přibývají. Litošice 12:03 29. listopadu 2022

Nelegální plot ohradil stovky hektarů v okolí Litošic | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

Při natáčení stojíme u 2,1 metru vysokého plotu. „Obáváme se, že to uzavřou, abychom se do toho lesa vůbec nedostali a neměli průchod krajinou,“ vidí problém například pro houbařa a cyklisty nezávislý starosta Litošic Miroslav Březina.

Úředníci v Přelouči řeší stížnosti na jednání firmy, která oplocuje své lesy pod Železnými horami. Na úřední výzvu k zastavení prací zatím firma nereaguje

Sloupky plotu tvoří dřevěné kůly, výplň železné kari sítě, na délku má podle Březiny 5 až 8 kilometrů a s výjimkou přístupových cest ohrazuje až 300 ha lesní plochy.

Někteří místní jsou z toho nešťastní. Třeba Zdeněk Chlup: „Myslím si, že to je velký zásah třeba do procházek s dětmi, výlety se psem, a myslí si, že by s tím určitě měly úřady něco dělat.“

Na podnět obce Litošice se letos výstavbou plotu začal zabývat stavební úřad v Přelouči. Firmu Enlino, která oplocení buduje na svých pozemcích, vyzval k zastavení prací, potvrdil vedoucí stavebního odboru Lubomír Novotný. „Na tuto výzvu stavebník nereagoval a postupoval v stavbě dál, což bylo zjištěno dalšími kontrolními prohlídkami,“ uvedl.

Plot pro černou zvěř je černá stavba | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

Obec bez informací

Firma Enlino mezitím požádala úřad v Přelouči, aby oplocenou oblast uznal jak oboru, řízení ale ještě není u konce, stavebník přesto podle úředníků stavěl dál. „V současné době řízení na základě podání stížnosti žadatele bylo předáno na krajský úřad,“ prohlásil vedoucí odboru životního prostředí Jan Feranec.

Pevný plot z masivních kůlů a kari sítí | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

Akciová společnost Enlino naši žádost o vyjádření odmítla a nekomunikuje prý ani s obcí. Litošice navíc nejsou účastníkem žádného řízení, informace o postupu úřadů tak dostávají jen na vyžádání na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Oplocená plocha přitom zabírá asi třetinu katastru obce.