Nelhat o kvalifikaci a neskrývat reklamu, nabádá influencery nový kodex České lékařské komory

Na sociálních sítích se šíří neověřené rady o zdraví, které přitom můžou být i nebezpečné. Česká lékařská komora proto přišla s etickým kodexem pro medicínské influencery. Platí od pondělí a stanovuje jasná pravidla – třeba aby se jako lékaři prezentovali jen ti, kteří jimi opravdu jsou, či aby rady neobsahovaly skryté reklamy. Praha 12:13 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká lékařská komora představila etický kodex pro medicínské influencery (Ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Poslali jste mi tohle. Zdravotní sestra tam své kolegyni radí, že jediný správný způsob, jak resuscitovat, je si u toho zpívat. Jsou dva důvody, proč si nemyslím, že je dobře si u resuscitace zpívat. Jednak Rolničky můžeš zazpívat frekvencí 40 za minutu, ale i 200 za minutu, a zadruhé to nevypadá úplně dobře před rodinou nebo na ulici,“ říká v jednom ze svých videí na sociálních sítích lékař a záchranář Marek Dvořák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Etický kodex pro influencery? Lékařská komora chce vyjasnit hranici mezi podloženými radami a dezinformacemi

Na internetu pravidelně sdílí rady o první pomoci i o dalších zdravotnických tématech – srozumitelně, věcně i odborně. Tohle ale určitě neplatí pro všechny rady o zdraví. Na sítích je totiž často zveřejňují i lidé bez jakékoliv kvalifikace, kteří se jako odborníci jen tváří. Šíří dezinformace o očkování, lécích na rakovinu, ale také různé recepty na zdravý životní styl. A někteří se jimi řídí.

„Co se týče zdravého životního stylu a hubnutí, tak se tipy ze sociálních sítí docela řídím nebo inspiruju. Jestli tomu tipu věřím, záleží na tom, co je to za influencera, jaký tip dává a asi i do jisté míry, jak je mi sympatický,“ říká Karolína z Prahy.

Desatero sdílení o zdraví

Některá nepravdivá doporučení mohou být i nebezpečná, a proto Česká lékařská komora vydala etický kodex. Aby všichni, kteří rozdávají rady z oblasti zdravotnictví na sociálních sítích, znali pravidla, která je potřeba dodržovat.

Potřebujeme pravidla pro influencery. Je na čase to brát vážně, apeluje digitální antropoložka Číst článek

„Je to takové desatero. V první řadě jde o to, aby člověk, který něco prezentuje na internetu, pravdivě informoval o své kvalifikaci,“ vysvětluje Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Sdílené příspěvky by také měly být odborně správné a aktuální nebo nemají obsahovat skrytou reklamu.

„Influenceři, kteří to myslí poctivě, by pak měli možnost na svých videích zveřejňovat: ‚Ano, řídím se etickým kodexem medicínského influencera České lékařské komory.‘ Takže spíše taková pozitivní motivace, která by potom mohla být známkou pro veřejnost: ‚Ano, tak tohle je asi v pořádku.‘“ dodává Kubek.

Nevymahatelná pravidla

Kodex je jen doporučením, za jeho porušení nehrozí žádné postihy. Podle Denisy Hejlové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která je spoluautorkou obecného kodexu pro influencery, je to problém.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Bude to taková pečeť kvality, která umožní lidem se snáze orientovat,“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek o etickém kodexu pro influencery

„Obávám se, že to bude jenom deklaratorní,“ podotýká. Podle Hejlové by bylo dobré šiřitele dezinformací alespoň vyzývat k nápravě. Podle Kubka se o to lékařská komora bude snažit, ale je to složité. „Je to otázka náhodného záchytu. Nikdo nemá kapacitu na to, aby soustavně pročesával internet,“ vysvětluje.

„Nabízíme pozitivní věc - kdo chce pravidla respektovat, může nás informovat a dostat od nás určitou značku kvality,“ řekl Kubka pro Radiožurnál. Funkci kodexu pak označil jako možnou „pečeť kvality.“

Ministerstvo zdravotnictví tento krok České lékařské komory vítá. „Zároveň si ale uvědomujeme, že samotný kodex nemůže být jediným nástrojem pro eliminaci dezinformací,“ uvádí mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

„V boji s dezinformacemi je klíčová širší systémová reakce – kombinace důvěryhodné komunikace, podpory odborníků, mediální gramotnost veřejnosti a důraz na ověřená data a informace,“ dodává. Kodex podle něj lékařům pomůže lépe se ve vystupování v online prostředí zorientovat.