Nelíbí se mi, jak jsme podporovali Babišovu vládu. Stačilo! má tvrdší vyjednavače, říká Konečná

Lídryně hnutí Stačilo! do podzimních sněmovních voleb Kateřina Konečná je přesvědčená, že pokud by po volbách skládalo vládu s hnutím ANO, bude Stačilo! schopné vyjednávat více tvrdě, než komunisté po volbách v roce 2017. Podmínky komunistů tehdy podle ní byly velmi měkké a předseda hnutí ANO Andrej Babiš si je uměl prodat za své. Řekla to v sobotu v debatním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct.

Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná představila koalici do evropských voleb Stačilo!

Do čeho půjde Stačilo! budu řešit, až budeme znát výsledky voleb, říká Konečná (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nejsem spokojená s tím, jak jsme podporovali vládu Andreje Babiše, myslím si, že naše podmínky byly opravdu velmi měkké a byly velmi levicové a Andrej Babiš si je potom uměl prodat za své. Myslím, že v hnutí Stačilo! jsou daleko tvrdší vyjednavači, než byl Vojtěch Filip (bývalý předseda Komunistické strany Čech a Moravy, pozn. red.),“ uvedla na Nově k volbám 2017 Kateřina Konečná, lídryně hnutí Stačilo! do blížících se sněmovních voleb.

Odmítla se vyjádřit k tomu, zda by se po volbách spojila s hnutím ANO. Nechtěla jmenovat ani žádnou jinou stranu nebo hnutí, s nimiž by se Stačilo! dokázalo shodnout. Ujistila pouze, že to nebude žádná ze současných vládních stran. „Nemůžeme jít s těmi, kteří tuhle zemi zdevastovali, to znamená s těmi současnými, kteří nám vládnou, plus tedy Piráti,“ řekla.

„Nevím, do čeho půjde hnutí Stačilo!. Budu to opravdu řešit 4. října v deset hodin večer, kdy budeme znát výsledky voleb,“ oznámila Konečná.

Velkou programovou shodu vnímá třeba s hnutím ANO, ačkoliv dodává, že „my jsme možná daleko radikálnější, ale občas je dobré tlačit ještě víc levicově, abychom donutili své partnery, aby levicovými zůstali“.

Společné body má Stačilo! podle slov své lídryně také s hnutím SPD, ačkoliv zdůrazňuje, že je SPD pravicové, zatímco Stačilo! je levicové.

