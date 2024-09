Nemám kapacitu zvedat telefon a organizovat zaměstnance, říká vyplavený elektrikář z Opavy

V Opavě pokračují opravy po ničivé povodni, která připravila o domy mnoho lidí. Je mezi nimi i Jan Lichý. Ten podniká v elektroinstalacích, ale místo toho, aby se věnoval zakázkám, které se kvůli záplavám a potřebě opravit elektřinu jen hrnou, musel propustit většinu zaměstnanců a soustředí se na opravu svého domu. „Nemám kapacitu ani zvedat telefon, ještě k tomu organizovat zaměstnance,“ vysvětluje. Od zpravodaje z místa Opava 13:16 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatopené věci určené k vyhození na opavském sídlišti Kateřinky | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Opavě vyplavila voda řadu rodinných domů a často dosáhla až do prvních pater, ve kterých jsou nyní nánosy bahna. Tak vypadá i ulice Vojanova, ve které nyní leží hromady věcí, které zničila voda. Nebýt nakladače, ulicí by neprojelo ani auto.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž ze zatopené Opavy

Uprostřed toho všeho stojí Jan Lichý, který už povodně v Opavě zažil v roce 1997. „Nemám nic,“ říká a pokračuje. „Dům mám vytopený až po střechu, voda posunula obvodové zdi a zvedla krovy i s fotovoltaikou. Nemám věci pro dceru a jen platbu hypotéky,“ vypočítává a láme se mu hlas.

180 metrů čtverečních se zvedlo i s vestavěným nábytkem a ten vytlačil krov i s pětitunovou fotovoltaikou. Musel také propustit většinu zaměstnanců. Podniká v elektroinstalacích, ale na výplaty mít hned tak nebude.

„Podnikám s tátou, který má 65 let a ten se mi tu v podstatě už dva dny hroutí,“ popisuje Lichý.

Stavět téměř od základů

Aby dal dům do pořádku, musí znovu udělat hrubou stavbu a postavit ho v podstatě od začátku. S tím mu kromě dobrovolníků, kteří přišli v podstatě okamžitě, pomáhají i známé tváře.

Český rozhlas uspořádá 28. září benefiční koncert na pomoc lidem zasaženým povodněmi Číst článek

„Chodí tady hráči z opavského basketbalového klubu i olympionici, Kuba Šiřina, Radek Farský. Místo toho, aby trénovali na začátek sezony, mi tu vyváží bahno,“ říká vděčně.

Lichý tušil, že se něco blíží, ale setkal se s nedůvěrou a podceňováním všech předpovědí. Hlavně od manželky, která povodně v Opavě nezažila.

„Už týden dopředu jsme se hádali,“ vypráví Lichý. On chtěl vynášet věci na vyšší místo, ale ona mu nevěřila, že by to mohlo být tak zlé. „Nakonec jsme zachránili některé věci pro dceru, počítač, oblečení a zimní bundy na zimu,“ dodává.

A to je podle něj všechno, co zbylo. Nábytek měli vestavěný a pevně přišroubovaný na zeď.

Opravy nyní potřebuje každý...

Povodně jsou nyní prý horší než v roce 1997, tehdy mu bylo dvanáct. „Šly mimo mě problémy jako hypotéka a taky jsem neměl děti,“ vzpomíná. I o to všechno se musí nyní postarat.

Armáda pomáhá s obnovou mostů na Jesenicku, stavba prvních z nich má začít už za dva týdny Číst článek

Paradoxně by nyní měl spoustu zakázek. Elektřinu potřebuje po záplavách opravit téměř každý. „Volají mi lidé, že potřebují práci. Já ale nemám kapacitu ani zvedat telefon, ještě k tomu organizovat zaměstnance,“ vysvětluje. Věří ale, že pokud by na opravy měl nyní někdo žaludek, vydělá tím velké peníze.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří přijeli, i když s tím nemají nic společného. V životě jsem je neviděl a oni tu vybíjejí okna, trhají stropy a kopou omítku po krk v bahně,“ uzavírá.